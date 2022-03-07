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Прогноз по валютам: на сколько могут вырасти доллар и евро на этой неделе
Источник материала: Myfin
– Если говорить о внешних рынках, то за прошедшую неделю пара евро/доллар умеренно снизилась с 1,1190 до 1,1110, или на 0,7%.
Более важным и очевидным фактором было крушение российского рубля. Основная причина падения российской валюты – это боевые действия в Украине. Но еще одним важнейшим фактором стала заморозка золотовалютных резервов России, по крайней мере той их части, которая хранится в странах Запада. Это означает, что российский Центробанк не может использовать ни доллары, ни евро для интервенций на своем валютном рынке.
В результате за неделю стоимость
доллара в России повысилась
с 83,7
до 109,3
При такой ситуации к белорусскому рублю, естественно, доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 12,31%, евро подорожал на 11,56%, а российский рубль упал на 13,98%.
Курьезно, что в итоге падение российского рубля перевесило рост доллара и евро, и валютная корзина за неделю снизилась на 1,84%. То есть можно констатировать, что по итогам недели белорусский рубль даже укрепился, после снижения на предыдущей неделе. Естественно, что доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль – минимум. Кстати, валютная корзина к середине недели успела обновить максимум с начала года, несмотря на то, что по итогам недели снизилась.
На начавшейся неделе можно ожидать дальнейшего давления мирового сообщества на российскую экономику, и это может привести к очередному падению российского рубля.
При таком сценарии
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