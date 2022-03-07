Источник материала: БелТА

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе водитель микроавтобуса сбил женщину и скрылся с места аварии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

ДТП случилось 6 марта около 19.50 на дороге, соединяющей деревни Буховичи и Еремичи. Неустановленный водитель сбил пешехода - 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся, однако спустя полчаса правоохранители его задержали. В момент аварии за рулем автомобиля "Пежо" был 28-летний житель Кобринского района.

У водителя взяты анализы. Его действиям следователи дадут правовую оценку.

"Равнодушие водителей, скрывшихся с места происшествия, часто стоит самого дорогого - человеческой жизни. Виновного рано или поздно находят. За оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии водителю грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до трех лет", - обратила внимание Наталья Милюкова.-0-