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Итоги недели от портала «Про бизнес»
07.03.2022 11:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Продолжение военных действий в Украине, демарш международных компаний из России и Беларуси и последствия санкций для белорусской экономики. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
После начала военных действий России в Украине множество международных компаний
Досталось и сектору IT. В итоге многие компании думают о релокации бизнеса. Поэтому мы собрали данные о
На фоне происходящего в Украине стал нервничать и Китай: он
Тем временем, Белорусским перевозчикам
Также на прошедшей неделе все белорусские таксопарки и таксисты, сотрудничающие с «Яндексом», не получили выплат от агрегатора. Компании общались с представителями российского сервиса со вторника — именно в этот день обычно проходят зачисления. Насколько опасна ситуация для перевозчиков? И что говорят об этом в «Яндексе»? Читайте
Экономика для бизнеса
Нацбанк
Истории бизнеса
Ипэшнику Павлу Кудличу из Пинска, что на белорусском Полесье, — 31 год. С 8 лет он наблюдал, как его дед сажал в своей теплице тысячи тюльпанов на продажу, с 10 — помогал выращивать цветы и продавать их в Минске своему отцу. Последние 10 лет предприниматель занимается цветами сам. За это время он более чем в 10 раз нарастил объемы производства и не думает останавливаться. Сложно ли построить бизнес на том, что востребовано буквально неделю в году, и сколько в нем можно заработать? Читайте и смотрите
Бизнес — это всегда про сложности, препятствия, борьбу и умение «выкручиваться». Сейчас, когда каждый день приносит бизнесу новые испытания, мы собрали для вас
Необычное для бизнеса
Весь мир сейчас днем и ночью следит за военным конфликтом в Украине. Многие известные предприниматели из России, Беларуси и Украины не стали молчать в этой ситуации и высказались против войны, за ее скорейшее прекращение.
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Продолжение военных действий в Украине, демарш международных компаний из России и Беларуси и последствия санкций для белорусской экономики. Кратко пересказываем,...
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