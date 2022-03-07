Итоги недели от портала «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness

Продолжение военных действий в Украине, демарш международных компаний из России и Беларуси и последствия санкций для белорусской экономики. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

После начала военных действий России в Украине множество международных компаний решили прекратить торговые или деловые отношения с Россией, а некоторые — и с Беларусью. И этот список постоянно пополняется. Например, уходит IKEA. И теперь бизнесу, который работал с этим брендом, будет очень тяжело .

Досталось и сектору IT. В итоге многие компании думают о релокации бизнеса. Поэтому мы собрали данные о стоимости аренды офиса в других странах .

На фоне происходящего в Украине стал нервничать и Китай: он сокращает железнодорожные поставки через Россию и Беларусь .

Тем временем, Белорусским перевозчикам разрешили принимать наличную валюту за рубежом, а в Альфа-Банке отменили для бизнеса комиссии на международные переводы.

Также на прошедшей неделе все белорусские таксопарки и таксисты, сотрудничающие с «Яндексом», не получили выплат от агрегатора. Компании общались с представителями российского сервиса со вторника — именно в этот день обычно проходят зачисления. Насколько опасна ситуация для перевозчиков? И что говорят об этом в «Яндексе»? Читайте в материале «Про бизнес» .

Экономика для бизнеса

Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 12% годовых. И это только начало кризиса в банковской системе, считают эксперты . Угрозы отключения банков от SWIFT стали реальностью, как и другие санкции. Так что потери белорусской экономики и бизнеса еще впереди .

Истории бизнеса

Ипэшнику Павлу Кудличу из Пинска, что на белорусском Полесье, — 31 год. С 8 лет он наблюдал, как его дед сажал в своей теплице тысячи тюльпанов на продажу, с 10 — помогал выращивать цветы и продавать их в Минске своему отцу. Последние 10 лет предприниматель занимается цветами сам. За это время он более чем в 10 раз нарастил объемы производства и не думает останавливаться. Сложно ли построить бизнес на том, что востребовано буквально неделю в году, и сколько в нем можно заработать? Читайте и смотрите в репортаже «Про бизнес» .

Бизнес — это всегда про сложности, препятствия, борьбу и умение «выкручиваться». Сейчас, когда каждый день приносит бизнесу новые испытания, мы собрали для вас пять историй о том, как предприниматели наперекор всем трудностям продолжали развивать свое дело и как боролись с вызовами.

Необычное для бизнеса

Весь мир сейчас днем и ночью следит за военным конфликтом в Украине. Многие известные предприниматели из России, Беларуси и Украины не стали молчать в этой ситуации и высказались против войны, за ее скорейшее прекращение. Приводим несколько цитат.

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