Цена на нефть побила 13-летний рекорд на фоне обсуждения США запрета на поставки из России

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

В понедельник, 7 марта, цены на нефть выросли почти на 9% и преодолели отметку в $130 впервые с июля 2008 года. В какой-то момент на азиатских торгах цена на нефть марки Brent выросла до $139,13 за баррель, однако затем опустилась до более низких значений. Фьючерсы на североморскую Brent выросли на 8,8%, а на американскую WTI – на 8,2%.

Такой скачок связан с озвученными госсекретарем США Энтони Блинкеном планами Соединенных Штатов совместно с их европейскими союзниками ввести запрет на поставки российской нефти.

– Что касается нефти, российской нефти, вчера я разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета именно по этому поводу, и сейчас мы говорим с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано посмотреть на перспективу запрета импорта российской нефти, но при этом убедиться в наличии соответствующих поставок нефти на мировых рынках, – сказал Блинкен.

По информации Международного энергетического агентства, Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии – в январе 2022 года ее общее суточное производство составило 11,3 млн. баррелей (в США – 17,6 млн., в Саудовской Аравии – 12 млн.). Также Россия является вторым в мире экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии

По мнению гендиректора крупнейшего в США производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resource Скотта Шеффилда, запрет нефтепродуктов из России может вызвать дефицит предложения на рынке, что может привести к еще большему росту цен в диапазоне от $150 до $200 за баррель.

С его оценкой согласен главный экономист Bank of America Итан Харрис, который также предсказывает рост цены на нефть до $200 за баррель. Он обращает внимание на то, что наблюдаемый сейчас скачок цен на различное сырье можно назвать самым масштабным с 1915 года. По его мнению, все это приведет к замедлению экономического роста во всем мире и усилит глобальную инфляцию.

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