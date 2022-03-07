Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобрина подозревается в крупном мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

"В прошлом году 34-летний предприниматель открыл на подставное лицо фирму по продаже отопительного и водопроводного оборудования. Брал предоплату, иногда стопроцентную, а поставки затягивал на месяцы. Менее чем через полгода мужчина обанкротил фирму и перестал выходить на связь с клиентами, которые обратились в милицию", - рассказали в ведомстве.

Оперативники установили, что за полученные в счет предоплаты средства он покупал и перепродавал за наличный расчет стройматериалы, не отражая в бухгалтерской отчетности. Выручку тратил на свои нужды. В итоге, создав таким образом финансовую пирамиду, он не смог выполнять обязательства.

Ущерб от действий предпринимателя по установленным фактам составил почти Br34 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.-0-