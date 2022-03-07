﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Кобрина подозревается в крупном мошенничестве

07.03.2022 12:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобрина подозревается в крупном мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

"В прошлом году 34-летний предприниматель открыл на подставное лицо фирму по продаже отопительного и водопроводного оборудования. Брал предоплату, иногда стопроцентную, а поставки затягивал на месяцы. Менее чем через полгода мужчина обанкротил фирму и перестал выходить на связь с клиентами, которые обратились в милицию", - рассказали в ведомстве.

Оперативники установили, что за полученные в счет предоплаты средства он покупал и перепродавал за наличный расчет стройматериалы, не отражая в бухгалтерской отчетности. Выручку тратил на свои нужды. В итоге, создав таким образом финансовую пирамиду, он не смог выполнять обязательства.

Ущерб от действий предпринимателя по установленным фактам составил почти Br34 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб от действий предпринимателя по установленным фактам составил почти Br34 тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена на нефть побила 13-летний рекорд на фоне обсуждения США запрета на поставки из России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by