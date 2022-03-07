Половина самолетов в России останется на земле. Как санкции ударили по гражданской авиации

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

С началом событий в Украине Евросоюз начал налагать на Россию многочисленные санкции, которые коснулись и авиационной отрасли. Были запрещены новые поставки техники и запчастей, техобслуживание, а также страхование машин, используемых российскими авиакомпаниями. Самолеты, находящиеся в лизинге, владельцам было предписано вернуть до 28 марта. А для авиакомпаний из России полеты запретила почти вся Европа, а также Канада, США и другие государства.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, большая часть среднемагистральных и дальнемагистральных машин из 980 самолетов, которыми располагает российская гражданская авиация, взяты в лизинг. Остальные, по большей части, являются представителями еще советского авиапрома или просто старыми судами.

По данным аналитической компании Cirium, из 777 лизинговых самолетов в России 515 взяты у зарубежных арендодателей – таким образом, под ударом из-за санкций окажется более половины гражданской авиации страны.

Вскоре после введения ограничений появилась информация, что российские власти могут национализировать часть машин, взятых в лизинг у зарубежных компаний.

Как отмечают представители авиационного рынка России, даже в случае принятия решения вернуть хозяевам часть лизинговых самолетов, выполнить его будет довольно проблематично – вопрос в том, кто и как будет перегонять машины на родину, учитывая все введенные ограничения.

Тем же машинам, которые останутся в собственности иностранных компаний и которые решено будет оставить в России, необходима будет правильная консервация. В противном случае технике в скором времени грозят поломки и отказы. Президент международной консалтинговой компании IBA Фил Сеймур считает, что такой вариант для сдающих самолеты в лизинг компаний будет слишком дорогостоящим.

При этом для лизинговых компаний потеря самолетов, которые останутся в России, может быть ощутимой, однако не критичной. AerCap, базирующаяся в Ирландии крупнейшая компания, занимающаяся лизингом самолетов, проинформировала инвесторов, что стоимость машин, сданных ею российским авиаперевозчикам «Аэрофлоту» и «Победе» составляют всего около 5% из ее $ 75 млрд. активов.

При этом выкуп машин российскими юрлицами у иностранных владельцев также затруднен из-за того, что самые большие лизинговые компании России являются дочерними структурами банков, в отношении которых были введены санкции. Однако даже если это произойдет, приостановка техобслуживания авиапарка российских компаний такими гигантами, как Boeing и Airbus, а также запрет на поставки запчастей, по словам пилота «Аэрофлота» Андрея Литвинова, превращает имеющиеся машины в «кусок железа».

– Вы можете оставить самолет себе, но через полгода ему потребуется замена каких-то агрегатов, которых у вас нет, и вам придется «каннибализировать» парк – снимать эти агрегаты с имеющихся самолетов, — пояснил Федор Борисов.

Пока в России ожидают начала массового производства собственных гражданских самолетов МС-21 и суперджетов, однако точные сроки, когда это произойдет, пока не ясны.

При этом если арендодатели начнут действовать активно, подключат судебные органы и будут пытаться компенсировать свои потери, то, по мнению советника международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton Дмитрия Карамыслова, это может привести к арестам самолетов даже в нейтральной юрисдикции.