Не только энцефалит и болезнь Лайма. Какие инфекционные болезни переносят клещи в Беларуси

Источник материала: БелТА

В Брестской области теплая зима разбудила клещей раньше времени. При повышении температуры паукообразные активизируются и в других регионах страны. О том, какие инфекционные болезни переносят клещи и как не стать их жертвой, в интервью БЕЛТА рассказала доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Дороженкова.

- Клещи переносят некоторые инфекционные болезни. Какие из них вызывают особое опасение?

- Клещи являются хранителями и переносчиками многих болезней. Только у иксодовых клещей можно обнаружить не менее 40 патогенных возбудителей, в том числе вирусной, бактериальной природы, а также риккетсий и простейших. Это могут быть вирусы клещевого энцефалита, боррелии, спирохеты, анаплазмы, риккетсии, эрлихии, бабезии, вирусы Повассан, возбудители омской или крымской геморрагических лихорадок и некоторые другие.

В настоящее время в Беларуси средне распространенной клещевой инфекцией является болезнь Лайма. Вызывают болезнь боррелии, которые передаются при укусе инфицированного переносчика или случайном втирании гемолимфы раздавленного клеща в кожу. Заболевание поражает кожные покровы, центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат. Болезнь Лайма может иметь хроническое или рецидивирующее течение, которое иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности. Наиболее известный маркер болезни - появившаяся после укуса клеща эритема в виде красного пятна на коже. Эритему не надо путать с первичной аллергической реакцией кожи на укус, которая держится после удаления клеща 2-3 дня, а затем проходит и ничего общего с эритемой не имеет.

К инфекциям менее распространенным, но тяжелым, относится клещевой энцефалит, который имеет не бактериальную, а вирусную природу. Для западноевропейского варианта клещевого энцефалита на нашей территории более характерны умеренно выраженные неврологические нарушения. Заражение клещевым энцефалитом возможно не только через укус инфицированного клеща (трансмиссивный путь), но и при употреблении сырого молока больных коз (алиментарный путь).

Практически ежегодно в республике отмечаются случаи туляремии. Болезнь характеризуется разнообразием клинических форм, в том числе поражением глаз, зева, легких, лимфаденитом. Инкубационный период - от 3 до 14 дней. Источниками инфекции служат больные мышевидные грызуны, водяные крысы, ондатры и другие носители. В передаче возбудителей кроме клещей участвуют комары и слепни. Заболевание начинается настолько быстро, что заболевшие могут назвать даже время начала болезни. После перенесенной болезни возможны ее рецидивы, а в случае тяжелого течения нередки такие осложнения, как менингит, менингоэнцефалит, абсцесс легкого, перикардит, перитонит. В Беларуси регистрируются единичные или спорадические случаи туляремии. Так, например, в 2020 году было отмечено три случая, а в 2021-м заболели 10 человек.

В клещах на территории Беларуси обнаружены и риккетсии, причем переносчиками этих возбудителей чаще были луговые клещи, чем лесные. Риккетсии вызывают инфекции, которые отнесены к группе клещевых пятнистых лихорадок. В Беларуси впервые в 2012 году была показана высокая зараженность клещей риккетсиями (от 13% до 40%), и наиболее инфицированными оказались клещи в Брестской, Гродненской, Витебской областях.

Бабезиоз также передается при укусе клеща. Заболевание еще мало изучено, но известно, что примерно в 1% случаев у иксодовых клещей обнаруживают его возбудителей - бабезии. У клещей они сохраняются пожизненно и передаются следующему поколению. При проникновении бабезий в кровь, паразиты выявляются в эритроцитах. У больного при этом наблюдается анемия с нарушениями микроциркуляции, что может привести к острой почечной недостаточности.





Относительно недавно (в 2011 году) в клещах был выявлен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и моноцитарного эрлихиоза. Эти два заболевания клинически близки, а выявить возбудителей помогла усовершенствованная лабораторная диагностика.

В случае ГАЧ паразит проникает в кровь со слюной инфицированного клеща, разносится по всему организму, поражая печень, почки, вызывая воспалительные процессы всех внутренних органов. Инкубационный период в среднем 2-3 недели. Анаплазмоз начинается с озноба, лихорадки выше 38,5 градусов, которая держится несколько дней. Появляются слабость, катаральные явления, кашель. Затем присоединяются головная, мышечная боли, боли в животе, диарея. Средняя продолжительность болезни - от 10 до 14 дней. В большинстве случаев она протекает легко.

Первый случай ГАЧ в Беларуси был описан в 2013 году. Инфицированность клещей возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза самая высокая в Беловежской пуще - до 27%, а в среднем по республике составляет от 3% до 4%.

При моноцитарном эрлихиозе страдают костный мозг, печень, селезенка, тимус. Инкубационный период в среднем составляет 13 дней. Среди симптомов озноб, лихорадка, высыпания на коже, головная боль, боли в мышцах, суставах. Появляется одышка, могут увеличиваться лимфатические узлы. В случае поражения нервной системы возможны параличи, спутанность сознания, нарушения координации, судороги. Не исключается хроническое течение болезни.

В Беларуси точной статистики гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза пока нет. Но там, где проводится комплексная лабораторная диагностика инфекций, переносимых клещами, ГАЧ и моноцитарный эрлихиоз выявляются довольно часто. Это позволяет предположить, что многие случаи сезонных острых лихорадочных состояний невыясненной этиологии, возникающие у людей после присасывания клещей, могут быть связаны с этими инфекционными болезнями.

На практике довольно часто клещевые инфекции протекают с нетипичной клинической картиной, что дает повод врачам клиницистам заподозрить микст-инфекцию. Клинические наблюдения показывают, что любая микст-инфекция сопровождается более тяжелым течением и длительной лихорадкой.

- Какие симптомы характерны для клещевого энцефалита в Беларуси? Встречается ли дальневосточный тип?

- Наиболее типичная форма клещевого энцефалита - полиомиелитическая с лихорадкой, нарушениями в мышцах шеи и плечевого пояса. Вирус в первую очередь поражает нервную систему человека. Формы проявления заболевания разнообразны, и каждая имеет особенности. При менингоэнцефалитической форме могут отмечаться нарушения сознания, ориентации, мимики, появляются проблемы с глотанием.

Для Беларуси характерен западноевропейский генотип возбудителя клещевого энцефалита. Он встречается также в странах Центральной и Северной Европы. Инкубационный период может составлять и 30 дней, но в среднем не превышает 7-14. Начало заболевания острое, температура поднимается до 38-39 градусов и держится на таком уровне до двух недель. Появляются головная боль, чувство разбитости, тошнота, рвота, нарушается сон. Возможно нарушение сознания, бредовое состояние. В начале заболевание клещевым энцефалитом по симптомам схоже с гриппом. В дальнейшем развиваются вялые параличи мышц шеи и плечевого пояса. Могут появиться ощущения ползающих мурашек по коже, заболевшему трудно удержать голову в обычном положении. Клещевой энцефалит в отдельных случаях сопровождается отеком мозга и других органов. Период выздоровления длительный, мышечный тонус восстанавливается частично.





При наиболее тяжелой форме клещевого энцефалита, которую вызывает другой генотип вируса - дальневосточный, регистрируется клещевой вирусный энцефаломиелит. Болезнь в 24% случаев заканчивается параличом, летальность - до 40%. Но такая нозологическая форма регистрируется в основном на Дальнем Востоке и в Беларуси практически не встречается. Однако переносчики дальневосточного вируса клещевого энцефалита в Беларуси есть. Это таежный клещ. Верхняя граница его ареала находится на севере республики, проходит по Витебской области и частично по центральной части республики (Борисовский район).

- Каков риск заразиться болезнью Лайма и клещевым энцефалитом от инфицированного клеща?

- По оценкам специалистов, в Беларуси риск заразиться клещевым энцефалитом при укусе инфицированного клеща примерно 1 к 490 присасываниям. А вот риск заразиться клещевым боррелиозом значительно выше - 1 к 20-100 присасываниям. Но эти показатели зависят от численности клещей в местности, их общей инфицированности, количества теплокровных прокормителей в природных очагах и их зараженности, от частоты контактов людей с клещами в природных очагах клещевых инфекций, от особенностей природных условий и многих других факторов.

- Если клещ находится на теле менее 12 часов, успеет ли он передать возбудителей?

- Для передачи возбудителей клещу нужно время. Но это только то время, которое будет затрачено им на ползание по одежде в поисках подходящего места для присасывания. Таким местом может быть паховая область, внутренняя часть бедра, подмышечная область, шея, на груди в области молочных желез, за ухом, волосистая часть головы, те участки, где есть тонкая кожа. От момента нападения до присасывания обычно проходит всего несколько часов. Как правило, клещ присасывается незаметно, так как вводит обезболивающие вещества при укусе. Чем дольше продолжается его питание, тем выше вероятность передачи инфекции. Разумеется, если это инфицированный клещ. Однако не все клещи инфицированные.

- Можно ли снимать клеща голыми руками?

- Я бы перефразировала этот вопрос: почему опасно снимать клеща голыми руками? Ответ простой: есть риск раздавить его пальцами. На пальцах есть незаметные глазу микротрещины, царапинки, в которые и может попасть гемолимфа, содержимое брюшка из оторванного клеща. Если клещ содержал возбудителей, они попадут в ранку. Безопасно удалять клеща специальным выкручивателем, можно с помощью нитяной петли, обычного тонкого пинцета, захватив ротовой аппарат за хоботок как можно ближе к коже, но не за брюшко. После удаления место укуса надо обработать антисептиком.

- Стоит ли сдавать анализ крови на антитела к боррелиям и вирусу клещевого энцефалита?





- Установив диагноз, врач назначит анализ на антитела к возбудителю. Если будет подозрение, что вероятна болезнь Лайма, кровь придется сдавать дважды, так как для диагноза надо убедиться в динамике роста первоначального титра антител. Обычно после обращения в медучреждение с укусом клеща и при отсутствии противопоказаний врач-инфекционист назначает химиопрофилактику антибиотиком. Это позволяет предотвратить и другие бактериальные клещевые инфекции. Наиболее эффективна химиопрофилактика при обращении в течение первых трех суток после укуса клеща.

Если есть противопоказания к назначенному врачом антибиотику, будет выдано направление на лабораторное исследование клеща. В направлении указывается адрес организации здравоохранения, где исследование будет выполнено.

В последние годы нападения клещей фиксируются в парках и скверах городов, в частности Минска (в районе Цнянки, в Дражне, Степянке, Лошицком парке и других зеленых зонах). Дачники должны понимать, что на своем участке надо соблюдать меры предосторожности в отношении клещей. Для этого следует вовремя окашивать растительность, убирать залежи сухих веток, своевременно избавляться от мышевидных грызунов.

Вакцинация от клещевого энцефалита как мера личной профилактики показана в случае работы в природных очагах. В Беларуси прививают тех, кто работает на территории национального парка "Беловежская пуща". От болезни Лайма вакцинации нет. Защититься от нападения клещей можно с помощью отпугивающих аэрозолей - акарицидных репеллентов. Можно даже пропитывать репеллентами одежду. Собираясь в лес, на пикник лучше надевать светлую одежду, чтобы вовремя заметить и убрать ползающего клеща. Носите головной убор, убирайте волосы, оставляйте как можно меньше открытых частей тела. Не пренебрегайте само- и взаимоосмотрами: это позволит заметить клеща еще до его присасывания. Личные меры безопасности помогут сохранить здоровье.

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