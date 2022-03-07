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В Крупском районе при пожаре погибла пенсионерка
Источник материала: БелТА
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе при пожаре погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 2.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Холопеничи Крупского района Минской области на ул.Пролетарской. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1944 года рождения", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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Причины пожара и гибели устанавливаются.
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