Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе при пожаре погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 2.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Холопеничи Крупского района Минской области на ул.Пролетарской. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1944 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-