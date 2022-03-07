Свыше 50 нарушений ПДД выявлено минувшей ночью в Минске

Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью свыше 50 нарушений выявили сотрудники ГАИ в рамках профилактических мероприятий "Фильтр". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Заводского района столицы инспекторы ГАИ провели рейд, направленный на выявление грубых нарушений ПДД.

"Так, в результате контроля сотрудники дорожной милиции за 4 часа выявили более 50 нарушений правил дорожного движения. Среди правонарушителей двое управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, трое водителей находились за рулем, не имея права управления, два нетрезвых пешехода переходили дорогу в неустановленных местах. Кроме того, у 29 автомобилистов отсутствовал техосмотр, 4 водителя не были пристегнуты ремнем безопасности. Выявлены и другие нарушения", - рассказали в ГАИ.

Рейдовые мероприятия будут продолжены. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к дисциплине и обязательному соблюдению правил дорожного движения.-0-