Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе легковушка слетела в кювет, пострадал водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня днем на 16-м км автодороги Р62 Чашники - Бобр - Бобруйск. 53-летний водитель Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима. При выборе скорости движения водитель должен учитывать обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-