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Пользователи нескольких стран сообщают о неполадках в работе Twitter

08.03.2022 06:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе сервиса Twitter зафиксированы в ряде стран. Об этом сообщают данные сервиса Downdetector, который фиксирует неполадки в работе интернет ресурсов..

Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Франции. Большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуется на неполадки в работе приложения.

Также проблемы в работе сервиса были зарегистрированы в Германии, Испании и Канаде.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Франции. Большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуется на неполадки в работе приложения.
 
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