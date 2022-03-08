Пользователи нескольких стран сообщают о неполадках в работе Twitter

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе сервиса Twitter зафиксированы в ряде стран. Об этом сообщают данные сервиса Downdetector, который фиксирует неполадки в работе интернет ресурсов..

Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Франции. Большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуется на неполадки в работе приложения.

Также проблемы в работе сервиса были зарегистрированы в Германии, Испании и Канаде.-0-