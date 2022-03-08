Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре гаража в Кореличском районе сгорел автомобиль, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании гаража на территории частного домовладения в агрогородке Большие Жуховичи поступило сегодня в 01.29. В результате пожара уничтожена кровля гаража и находившийся внутри автомобиль Renaut Megan. Кроме этого огнем повреждена кровля двух соседних гаражей на площади 4 кв.м и 1,5 кв.м, а также закопчен стоявший в соседнем гараже автомобиль Volkswagen Golf.

Причина пожара устанавливается.-0-