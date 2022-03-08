При пожаре дома в Каменецком районе сотрудники МЧС спасли двух человек

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре жилого двухэтажного дома в агрогородке Беловежский Каменецкого района сотрудники МЧС спасли брата и сестру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре жилого дома на ул. Пограничной поступило 7 марта в 07.11. К моменту прибытия спасателей внутри жилого двухэтажного дома наблюдалось задымление. "До прибытия подразделений МЧС старшим пожарным пожарной аварийно-спасательной части №1 Дмитрием Курилиным в свободное от несения службы время был спасен хозяин дома", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал Дмитрий Курилин, он находился у родственников. Собираясь на работу, увидел дым из дверей на соседнем участке. Он вошел в дом и обнаружил хозяина. Взяв его под руки, вывел на свежий воздух. После осмотра медиками спасенный 1968 года рождения от госпитализации отказался.

На втором этаже спасатели обнаружили сестру хозяина 1959 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была госпитализирована.

В результате пожара огнем поврежден пол в помещении кухни. Причина случившегося устанавливается.-0-