Курсы валют на 09.03.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 3.0984 3.0984 1 USD Евро 3.4256 3.4256 1 EUR Российский рубль 2.8929 2.8929 100 RUB Гривна 10.3108 10.3108 100 UAH Тенге 6.0644 6.0644 1000 KZT Юань 4.9055 4.9055 10 CNY

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