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В Беларуси за сутки при пожарах погибли 5 человек

08.03.2022 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

7 марта в 4.56 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ужово Малоритского района Брестской области. Обнаружен погибший хозяин 1975 года рождения.

В этот же день в 17.27 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Глинище Полоцкого района Витебской области. При тушении найден погибший сын хозяйки 1986 года рождения, неработавший.

В 18.04 стало известно о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома в поселке Туголица Бобруйского района Могилевской области по ул. 60 лет Октября, 32, принадлежащей УКП "Жилкомхоз". Обнаружена погибшая гражданка 1966 года рождения, неработавшая.

В 20.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома в Минске по ул. Волгоградской, 9. Обнаружена погибшая гражданка 1985 года рождения.

Сегодня в 3.59 сообщили о пожаре в гараже на территории ГПК №10 в Витебске по ул. Полярной, 34. При тушении обнаружен погибший мужчина, личность которого, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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7 марта в 4.56 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ужово Малоритского района Брестской области. Обнаружен погибший хозяин 1975 года...
 
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