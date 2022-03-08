Начинается как ОРВИ: как вовремя распознать менингококковую инфекцию

Источник материала: БелТА

Ежегодно весной регистрируется максимальная заболеваемость менингококковой инфекцией. В зоне риска - дети в возрасте до пяти лет. На какие симптомы, указывающие на возможное инфицирование, стоит обратить внимание и с какого возраста рекомендуется проводить вакцинацию, рассказала в интервью БЕЛТА доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Инна Федорова.

- Почему менингококк активизируется именно в этот период?

- Для аэрозольных инфекций характерна сезонность, и менингококковая инфекция (МИ) не является исключением. В осенне-зимний период активизируются острые респираторные инфекции, что сопровождается закономерным сезонным ростом заболеваемости. У МИ сезонность несколько отличается. Больные могут регистрироваться в течение всего года, но данными многолетнего мониторинга заболеваемости установлено, что именно с января-февраля начинается активное сезонное вовлечение населения в эпидемический процесс с максимальным уровнем заболеваемости в марте и апреле и снижением количества больных в мае.

Хочу отметить, что сезонный рост заболеваемости МИ сопряжен с подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Как правило, подхватывают его с середины или в конце сезонной активности ОРИ. Почему это происходит? Дело в том, что ОРИ и грипп зачастую являются триггером менингококковой инфекции за счет увеличения проницаемости защитного эпителиального барьера верхних дыхательных путей и проникновения менингококка в кровь. ОРИ способствует развитию инфекционного процесса МИ в первую очередь у носителей и активизирует эпидемический процесс у маленьких детей, находящихся в тесном контакте с такими источниками инфекции.

Погодные условия также влияют на восприимчивость. Низкая температура и холодный ветер - это факторы переохлаждения организма, что может повышать восприимчивость к менингококкам. Приведу еще один интересный пример, как природные факторы могут влиять на заболеваемость МИ в африканском менингитном поясе (регион Африки к югу от Сахары). В данном регионе сезонный подъем возникает с декабря по март, когда сухие пыльные ветры дуют из пустыни Сахара. Ветер приводит к падению относительной влажности ниже 10%, пыль способствует повреждению слизистой оболочки дыхательных путей, увеличивая носоглоточный перенос менингококков. Также в это время года ночью резко понижается температура воздуха.

- Какая сегодня ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией в Беларуси?





- В Беларуси был период (80-90-е годы), когда ежегодно регистрировались 300-400 больных МИ. В это время уровень заболеваемости превышал эпидемический порог. Сегодня менингококковой инфекцией заболевают десятки людей: в 2019 году были зарегистрированы 53 пациента, в 2020-м - 40, в 2021-м - 24. Тем не менее инфекция не утратила своей актуальности для нашей страны. Эпидемический потенциал менингококка очень высокий, это достаточно агрессивный микроб, и уровень популяционной летальности от этой инфекции стабильно сохраняется и составляет 10-15%, а при молниеносных формах может достигать 20%. В основном болеют малыши. Обратите внимание, 57% заболевших - это дети в возрасте до 2 лет, 22% - дети 3-17 лет и только 21% - взрослые.

- Чем же опасна менингококковая инфекция?

- Сам факт наличия генерализованных форм (менингит, менингоэнцефалит, сепсис) менингококковой инфекции делает это заболевание опасным. Из всех инвазивных бактериальных инфекций генерализованные формы менингококковой инфекции представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья людей. До 20-30% выживших пациентов с генерализованными формами МИ имеют тяжелые осложнения. Это может быть некроз кожи, гангрена конечности, что в ряде случаев потребует ампутации, судороги, гидроцефалия, фокальные неврологические нарушения, тромбозы вен головного мозга, инфаркт мозга. Около 10-15% переболевших менингококковым менингитом страдают от тяжелых неврологических последствий, включая психические расстройства, глухоту, параличи и эпилептические припадки. С экономических позиций - это колоссальные затраты на лечение и реабилитацию пациентов.

Для детей опасность представляют скрытые источники инфекции - это бессимптомные носители и больные назофарингитом. Их сложно распознать. Люди молодого возраста (молодые мамы и папы, старшие дети в семье) - основной поставщик менингококка для малышей и людей пожилого возраста. Исследования показывают, что возрастной пик носительства приходится на 20-30 лет, с медленным постепенным снижением удельного веса до 7-8% к 50 годам. Надо сказать, что носители имеют меньшую заражающую способность в сравнении с больными инвазивными формами, но именно они являются в 70-80% случаев основным источником инфекции. Заражение МИ происходит при близком и тесном контакте с источником инфекции, при этом возбудитель передается воздушно-капельным путем.

- На какие симптомы стоит обратить внимание?

- Ранние симптомы заболевания неспецифичны, они очень похожи на признаки острой респираторной инфекции, это как раз и усложняет раннюю постановку диагноза. В начале заболевания отмечается высокая температура, раздражительность, тошнота или рвота, головокружение, снижение аппетита, боль в горле, насморк, боль в мышцах. Уже в течение 12-15 часов появляется специфическая звездчатая геморрагическая сыпь. Если на нее надавить, она не исчезает. Сыпь появляется на груди, животе, ягодицах, наружных поверхностях бедер, голеней, на лице. Очень важно осматривать кожные покровы, когда ребенок температурит. При развитии менингита наблюдается сильная головная боль, рвота, нарушение сознания. Заболевший принимает вынужденное положение: лежит на боку с запрокинутой головой и согнутыми ногами. Поздние симптомы возникают спустя 15-24 часа и проявляются спутанностью сознания, судорогами, потерей сознания. Мы видим, что времени для оказания помощи очень мало, все происходит стремительно.





- Летальные случаи связаны, как правило, с поздним обращением за медпомощью?

- Я уже отмечала, что для МИ характерен неснижаемый уровень летальности, и это в принципе характерно для многих стран. Причины летальности весьма разнообразны. Это могут быть отказы пациентов и родителей от госпитализации, госпитализация после 2-3-кратного обращения, упущенное время при молниеносном течении заболевания.

У нас в стране уровень оказания помощи пациентам с МИ очень высокий, крайне важно быстро госпитализировать больного. Лечение назначается на догоспитальном этапе врачом скорой помощи во время транспортировки. Время идет на часы.

- Можно ли уберечься вакцинацией?

- Из 13 разновидностей менингококка у человека чаще всего болезнь вызывают 5 групп: A, B, C, W, Y. В отношении этих групп разработаны вакцины. В странах с высоким уровнем заболеваемости дети прививаются по календарю. С 2020 года в Беларуси прошла регистрацию полисахаридная конъюгированная вакцина Менактра ACYW-135. Она относиться к полисахаридным конъюгированным препаратам, переносится очень легко и дает надежную защиту от МИ. Детям в возрасте с 9 до 23 месяцев необходимы две прививки с интервалом в 3 месяца, а детям старше 2 лет и взрослым достаточно одной дозы. На сегодня прививку можно сделать только за личные средства граждан.

В первую очередь рекомендуем сделать прививку, конечно, маленьким детям до 5 лет. В группе риска - люди, посещающие эндемичные районы, воспитанники и персонал домов ребенка, детских домов, интернатов, подростки в возрасте 13-17 лет в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе, люди старше 60 лет и пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями. Имеется достаточно большой опыт вакцинопрофилактики МИ, особенно на примере эндемичных территорий, который показал эффективность вакцин и их безопасность.

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