﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В работе Spotify произошел сбой

08.03.2022 22:41 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе музыкального интернет-сервиса Spotify зафиксированы в ряде стран. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о проблемах в работе сервиса поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции, Испании и Японии. Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают трудности в работе приложения, сайта и потокового аудио.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего сообщений о проблемах в работе сервиса поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции, Испании и Японии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Начинается как ОРВИ: как вовремя распознать менингококковую инфекцию
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by