В работе Spotify произошел сбой

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе музыкального интернет-сервиса Spotify зафиксированы в ряде стран. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о проблемах в работе сервиса поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции, Испании и Японии. Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают трудности в работе приложения, сайта и потокового аудио.-0-