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Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса. Такую информацию сообщает
По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 18% - не могут войти в профиль, 9% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Германии, Британии, Франции, США и ряда других стран.-0-
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Большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 18% - не могут войти в профиль, 9% - жалуются на работу веб-сайта.
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