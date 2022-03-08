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Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

08.03.2022 23:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса. Такую информацию сообщает РИА Новости.

По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 18% - не могут войти в профиль, 9% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Германии, Британии, Франции, США и ряда других стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 18% - не могут войти в профиль, 9% - жалуются на работу веб-сайта.
 
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