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Агентство Fitch увидело реальную возможность дефолта : рейтинг Беларуси снижен до ССС

09.03.2022 11:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Агентство Fitch увидело реальную возможность дефолта : рейтинг Беларуси снижен до ССС
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

На сайте агентства указывается, что новые санкции, введенные в отношении Беларуси из-за участия в конфлике в Украине, а также тесные экономические и финансовые связи с Россией, создают существенные риски макрофинансовой стабильности и порождают сомнения в том, что Беларусь сможет выполнить свои внешние обязательства.

Новые санкции США и ЕС закрывают имевшиеся ранее лазейки. Кроме того, высок риск дальнейшего ужесточения ограничений.

Агентство ожидает снижения курса белорусского рубля, а также сокращение экономического роста.

«Ослабление белорусского и российского рублей будет подпитывать инфляцию, которая с сентября 2021 года исчисляется двузначными цифрами», — сообщает Fitch.

Напомним, ранее еще одно рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до уровня ССС.

 
 
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Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси до уровня ССС. Это преддефолтный рейтинг. Уровень ССС по шкале Fitch объясняется так:...
 
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