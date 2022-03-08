Сколько стоят тюльпаны к 8 марта и прибыльное ли это дело спросили у продавцов

Источник материала: Myfin



Фото: Екатерина Куликович

К 7 марта палаток с цветами уже много в каждом районе Минска. Мы выбрали самые активные точки в центре города – Комаровский рынок, подземные переходы метро и железнодорожного вокзала, и побеседовали с продавцами тюльпанов.



«В 2021 чаще цветы покупали женщины, два года назад – мужчины»

Егор, подземный переход рядом с Комаровским рынком:

Я продаю тюльпаны третий год, каждый год своим заработком я доволен. За это время я сменил две точки, а сюда приехал, потому что знакомые позвали. Впрочем, цветы везде берут одинаково. А вот спрос и покупатели каждый год меняются: в 2020 году тюльпаны чаще покупали мужчины, в прошлом году – женщины, а сейчас примерно поровну.





Фото: Екатерина Куликович



В этом году я продаю тюльпаны по 2,5 рубля за штуку. В среднем за час к моей палатке приходит 10 человек, которые берут по 7-15 тюльпанов. Думаю, этот сезон будет более прибыльным, чем предыдущие.

«8 марта обычно берут большие букеты»

Александр, Комаровский рынок:

Я выращиваю и продаю тюльпаны уже 10 лет. Заметил, что пик продаж приходит каждые 3-4 года. Этот год, например, у меня не очень удачный – подвели большие выходные и то, что все уехали из города.





Фото: Екатерина Куликович



Оптом мы продали уже больше 3000 тюльпанов за 1,3 руб/шт, а розничные продажи по 2,5 рубля за штуку ведем с 5 марта. Пока что цветы берут и женщины, и мужчины одинаково, но утром 8 числа будет очередь только из мужчин, причем они будут брать их сразу большими букетами от 19 цветов. Вот буквально сегодня, 7 марта, мужчина купил у меня 99 тюльпанов.







Скорее всего, в розницу в этом году я продам примерно 2500-3000 цветов. В планах все распродать до праздника и 8 марта уже не приезжать на рынок.





«Тюльпаны и гиацинты берут одинаково часто»

Давид, подземный переход станции метро Якуба Коласа:

Я продаю цветы первый год, но моя семья занимается выращиванием тюльпанов и гиацинтов уже несколько лет. У нас большая теплица, где в прошлом году мы вырастили 70 000 тюльпанов, а в этом более 100 000, плюс еще выращиваем гиацинты, но их в три-четыре раза меньше.







Стоимость одного тюльпана у меня составляет 2 рубля, гиацинта – 7 рублей.

В прошлом году мы продали 60 000 тюльпанов. В этом году спрос ниже, видимо из-за выросшей конкуренции. Продажи мы начали с 5 марта. Пока что цветы в основном покупают женщины, берут по 5-11 тюльпанов. Спрос растет с приближением праздника: в первый день мы продали коробку тюльпанов (10 букетов по 25 шт), на следующий день 5 коробок, а 7 марта еще больше, но точную цифру пока не считали.





Фото: Екатерина Куликович







«Спрос на экзотические цветы падает»

Эдуард, переход на станции метро Михалово:

У нас с друзьями небольшой сезонный бизнес, мы продаем цветы уже 3 года. В прошлом продали 6 000 тюльпанов и решили расшириться. Теперь у нас несколько точек по Минску и план в этом году продать 14 000 цветов. За аренду точки на 5 дней мы платим 150 рублей.





Из опыта могу сказать, что с каждым годом спрос на экзотические цветы уменьшается. Чтобы не терять деньги, мы покупаем и продаем только классические тюльпаны по 3 руб/шт.

Пока что предполагаю, что наш план выполним. Мы уже вышли в ноль и ждем утро 8 марта.

«За 5 марта продали только 4 букета»

Ольга, палатка напротив ж/д вокзала:

Цветы мы продаем уже не первый год, в этом году наши тюльпаны стоят 2 рубля за штуку.





Фото: Екатерина Куликович



В прошлом году мы продали 7 000 цветов, в этом планировали продать столько же, но переживали, что ситуация в стране и курс доллара скажутся на продажах. Оказалось, что нет, люди берут цветы, но все же не так активно, как в прошлом году. В 2021 году уже 5-6 марта у нас было раскуплено несколько коробок, а в этом к 5 марта мы продали только 4 небольших букета по 7-15 тюльпанов. Следующий день был не лучше. Думаю, что продажи испортили большие выходные и плохая погода.



Чаще всего наши покупатели берут букеты по 5-21 тюльпанов, студенты и организации – букеты по 3 штуки. Но организациям продавать все равно выгодно, ведь они покупают сразу с десяток букетов.









Фото: Екатерина Куликович



«Продаем на экспорт по 0,45$»

Наталья, палатка напротив ж/д вокзала:

В этом году мы вырастили более 1 млн тюльпанов. Продаем их в основном за рубеж и оптом, так выгоднее, по цене 0,45$ за штуку. В Беларуси оптовые продажи тоже ведем, продаем партиями по 10-15 тысяч тюльпанов, минимальный заказ – 1000 тюльпанов.





Несмотря на то, что продажи идут не так хорошо, на цветке все еще можно заработать 100%.

В Минске наши покупатели берут в розницу в основном большие букеты. 7 марта у нас были заказы на букеты из 101 и 201 тюльпана, хотя наша цена за один цветок – 3 рубля. В Пинске, где мы тоже ведем продажи, мужчины в основном покупают букеты по 3-5 штук.

«Тюльпаны себя окупают»

Ксения, палатка напротив ж/д вокзала:

Я продаю цветы уже 4 года. Мы выращиваем тюльпаны в теплице в Пинске, объем которой примерно 10 000 штук. Бизнес выгодный, если правильно купить луковицу летом. Этим летом мы закупили луковицы по 1,2 рубля, а тюльпаны продаем по 2,5 рубля.





Фото: Екатерина Куликович



Продажи в этом году не такие хорошие, как мы ожидали, но все в основном придут за цветами 7 марта после 22.00 или 8 марта в 6.00. Чаще всего мужчины берут тюльпаны пачками по 15 штук, а 7 марта уже начинают брать еще большими объемами.

