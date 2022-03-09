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В Минской области за сутки зарегистрировали 6 пожаров в экосистемах

09.03.2022 07:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за прошедшие сутки в природных экосистемах зарегистрировали 6 загораний сухой растительности, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Два случая зафиксированы в Молодечненском районе, по одному - в Мядельском, Пуховичском, Смолевичском и Червенском районах. Общая площадь загораний превысила 1,5 га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Два случая зафиксированы в Молодечненском районе, по одному - в Мядельском, Пуховичском, Смолевичском и Червенском районах. Общая площадь загораний превысила 1,5 га.
 
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