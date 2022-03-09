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Центробанк России заблокировал продажи акций и выплаты дивидендов для иностранных инвесторов. Что теперь делать белорусам с российскими активами?

09.03.2022 09:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Центробанк России заблокировал продажи акций и выплаты дивидендов для иностранных инвесторов. Что теперь делать белорусам с российскими активами?
Фото: pexels.com

Российский Центробанк ввел временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Эти ограничения тут же задели белорусов: продавать акции российских компаний, получать дивиденды и процентный доход с удерживаемых ценных бумаг теперь не могут как те, кто инвестировал самостоятельно, так и те, кто использовал для этого сервис доверительного управления отечественных банков. «Про бизнес» спросил у банков, как теперь поступать юр- и физлицам, которые вложились в российские ценные бумаги.

«Тем, кто работает через белорусские банки, следует обращаться непосредственно к ним»

На сайтах многих белорусских банков все еще размещены предложения о доверительном управлении. Клиентам предлагают передавать свои активы банку, чтобы тот мог в том числе приобретать на зарубежных рынках акции и облигации. При доверительном управлении владелец активов оставляет за собой право собственности на них, и рассчитывает, что банк сможет управлять средствами более эффективно, чем он сделал бы это самостоятельно.

Услуга имела спрос среди тех, кто хотел приумножить сбережения. Но сейчас многие владельцы активов в растерянности. Инвесторы не могут понять, как им вернуть вложенные в российские ценные бумаги средства или хотя бы вывести дивиденды, возможно ли переориентировать инвестиционный портфель на биржи Европы и США.

Центробанк России заблокировал продажи акций и выплаты дивидендов для иностранных инвесторов. Что теперь делать белорусам с российскими активами?
Фото: pexels.com

«Про бизнес» спросил об этом у Нацбанка Беларуси, а также уточнил, предполагаются ли какие-то переговоры с российским Центробанком, чтобы вывести белорусских инвесторов из-под этих ограничений.

— Ваши вопросы находятся вне компетенции Нацбанка. Мы не можем комментировать российское законодательство, — ответил пресс-секретарь регялятора Сергей Жданович. — Тем, кто работает через белорусские банки, следует обращаться именно туда.

«В новых условиях неторговые поручения могут обрабатываться дольше, чем обычно»

В пресс-службе Приорбанка нам ответили, что для клиентов никаких изменений в услуге доверительного управления не вводилось.

— Если клиенту необходимо проконсультироваться, то он может обратиться к своему персональному менеджеру, который предоставит информационно-аналитические материалы по международным рынкам и подготовит рекомендации по финансовому планированию в соответствии с целями клиента, — добавила представитель банка Дарья Петрович.

Более развернутый ответ для своих клиентов подготовил Альфа-банк. Представители банка отметили, что в текущих условиях для иностранных брокеров Беларусь стала зоной повышенного риска:

— Наше взаимодействие с ними идет в условиях пристального внимания со стороны подразделений внутреннего финансового контроля брокеров, регуляторов, а также зарубежных банков-корреспондентов, — отметили в банке.

Центробанк России заблокировал продажи акций и выплаты дивидендов для иностранных инвесторов. Что теперь делать белорусам с российскими активами?
Фото: pexels.com

В новых условиях неторговые поручения могут обрабатываться дольше, чем обычно. Однако пока операции пополнения и вывода средств с трастовых счетов идут в штатном режиме. Альфа-банк просит клиентов учесть ряд особенностей:

  • До момента, пока США не снимут свои санкции, нельзя будет совершать операции с облигациями российских банков и компаний.
  • Любая покупка российских активов для белорусов сегодня — это потенциально очень долгосрочное вложение.
  • Пока еще доступны операции с депозитарными расписками некоторых российских компаний на внебиржевом рынке США. Но, скорее всего, в ближайшее время торговля по ним будет остановлена.
  • В течение ближайшего года крайне невысока вероятность того, что российские компании смогут выплачивать нерезидентам дивиденды.

В Альфа-банке напоминают, что Московская биржа пока закрыта. После открытия торгов брокеры скорее всего столкнутся с повышенной волатильностью.

— Что касается доступа к фондовым рынкам США и Европы, то некоторым брокерам их контрагенты существенно сократили лимиты. Это может приводить к неисполнению отдельных заявок на покупку/продажу ценных бумаг, — объясняют, а банке.

Такая ситуация сильно влияет на операции с еврооблигациями, когда возможность проведения сделки напрямую зависит от количества брокерских линий у контрагента.

В результате, возможность заключить сделки даже не по санкционным ценным бумагам осложняется, сроки поиска сторон по сделкам увеличиваются.

— К сожалению, данные ситуации в текущих условиях сложнопрогнозируемы и решаются нами в режиме «case by case». В целом же, 99,9% клиентов по-прежнему имеют возможность совершать операции со своими ценными бумагами в режиме онлайн (при помощи торговой платформы) либо через наш трейд-деск (оставляя заявки в InSync). Купоны и дивиденды по ценным бумагам иностранных (кроме российских) эмитентов приходят и зачисляются на трастовые счета клиентов в нормальном режиме, — добавляют в Альфа-банке.

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Российский Центробанк ввел временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Эти ограничения тут же задели...
 
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