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В Быхове из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок: мальчик погиб

09.03.2022 09:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быхове из окна выпал ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Республики Беларусь.

В Следственном комитете сообщили, что вечером 7 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании двухлетнего ребенка. Предварительно установлено, что малолетний находился в гостях вместе с матерью. Мальчик остался без присмотра, залез на тахту, стоявшую рядом с подоконником, открыл окно и упал вниз с высоты пятого этажа. О падении мальчика мать узнала от четырехлетнего ребенка подруги, который находился с ним в комнате. Малыш был доставлен в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Быховским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительно установлено, что малолетний находился в гостях вместе с матерью. Мальчик остался без присмотра, залез на тахту, стоявшую рядом с подоконником,...
 
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