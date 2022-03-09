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В Ивацевичском районе при пожаре дома спасли женщину

09.03.2022 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшие сутки произошло семь пожаров, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В частности, 8 марта около 21.00 в Ивацевичском РОЧС получили информацию о пожаре в деревне Холопья. Загорелся деревянный дом. Сотрудники МЧС спасли хозяйку жилища. Огонь уничтожил кровлю, повреждено перекрытие и имущество в доме.

В этот же день около 16.40 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Батчи Кобринского района. Огонь повредил 1 т соломы. Еще 2 т работникам хозяйства вместе с сотрудниками МЧС удалось уберечь от огня. Пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки пожары зарегистрированы в Бресте, Барановичском, Березовском и Ивановском районах. Специалисты выясняют причины происшествий.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Кроме того, за прошедшие сутки пожары зарегистрированы в Бресте, Барановичском, Березовском и Ивановском районах. Специалисты выясняют причины происшествий.
 
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