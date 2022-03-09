В Лепеле ликвидировали пожар на СТО и спасли мужчину

Источник материала: БелТА

9 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня ночью работники МЧС на СТО в Лепеле ликвидировали пожар и спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

В 1.50 в центр оперативного управления Лепельского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре здания станции технического обслуживания по Минскому шоссе в городе Лепеле. К месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Когда работники МЧС прибыли к месту, то обнаружили, что в окнах комнаты на первом этаже СТО виднелось пламя. Спасатели через окно проникли в горящего помещение, но никого не обнаружили и вышли в коридор. Там распространился очень густой дым, видимость была нулевая. Толкнув дверь комнаты напротив, работники МЧС увидели на полу мужчину. Его вынесли на свежий воздух. Мужчину с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали.

Как выяснилось позже, работники МЧС спасли жителя Лепеля, 1980 года рождения, который с разрешения собственника станции техобслуживания временно проживал в одной из комнат.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем в комнате уничтожено имущество, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-