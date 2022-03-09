Грузовик и маршрутка столкнулись в Полоцком районе: погиб пассажир

Источник материала: БелТА

9 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком районе столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка, один пассажир погиб. Такая информация размещена на Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 7 часов утра в деревне Охотница 34-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Benz, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом.

В результате ДТП 46-летний пассажир маршрутки, житель Новополоцка, погиб, четверо для осмотра доставлены в Полоцкую центральную городскую больницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.-0-