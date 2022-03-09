Как выбрать пневматический пистолет

Источник материала: Argument.of.by

Пневматика стала для многих поводом приобщиться к культуре оружия, и именно с нее начиналась для многих любовь к огнестрельному оружию не только у парней, но и у девушек по всему миру. В нашей стране оружие мелкого калибра, к примеру .22 LR, продается исключительно по лицензии на нарезное оружие, в то время как пневматическое оружие калибра .177 – доступный выбор для всех. В Беларуси особенно часто покупают пневматические пистолеты с таким механизмом. Связано это с тем, что купить короткоствольное огнестрельное оружие можно исключительно по лицензии. Пневматическое оружие – это объект для коллекции или игрушка, а также спортивное и тренировочное оружие, предмет для ознакомления с правилами техники безопасности и обучения использованию более серьезного оружия. Как правильно выбрать пневматику, какие законы есть на этот счет и какие характеристики имеет оружие – вы узнаете ниже.

Законы, правила

До приобретения пневматики необходимо ознакомиться с законами, регламентирующими приобретение, хранение и применение пневматики. По регламенту любое пневматическое оружие подразделяется на 3 подвида в зависимости от показателей мощности:

- Менее 3 Дж. Такие модели оружием не считаются. По Закону они представляют схожий по конструкции с оружием предмет, сравнимый с игрушечным оружием или оружием для страйкбола. В большинстве своем пневматика относится именно к этой категории и не требует разрешений.

- От 3 до 7,5 джоулей. Это уже полноценное пневматическое оружие, однако разрешения оно не требует. Стрелять из такого оружия можно только там, где это разрешено, то есть на стрельбищах и в тирах. Транспортировать и носить такие пистолеты можно только в соответствии с нормами законодательства, но большинство пневматических пистолетов остаются в первой категории.

- Более 7,5 джоулей, но меньше 25. Такое пневматическое оружие считается охотничьим и требует получения специализированной лицензии. Таких пистолетов на рынке практически нет. единственные варианты, встречающиеся и доступные для покупки – РСР-пистолеты, использующиеся в спорте.

Учитывая, что в большинстве своем пневматические пистолеты имеют дульную энергию, не превышающую 3 джоулей, их покупка доступна для любого человека, которому исполнилось 18 лет. Однако при покупке может потребоваться предъявление паспорта. Это необязательно для того, чтобы приобрести данное оружие, но необходимо для подтверждения того, что вы можете им владеть. Стрелять из такого оружия можно не только в тире, однако пользоваться им в черте города на улицах нельзя, это может привести к изъятию у владельца оружия и необходимости выплатить штраф. Носить и хранить пневматику можно без ограничений.

Пневматическое оружие с дульной энергией выше 3 джоулей уже считается оружием, поэтому для его владельцев предъявляются повышенные требования. Его нельзя хранить или переносить с присоединенным баллоном или при наличии пули внутри оружия, это приведет к изъятию у владельца оружия. Кроме того, стрелять можно исключительно в оборудованных для этого местах. Для самообороны такое оружие использовать запрещено на законодательном уровне. Это не рекомендовано даже в тех случаях, когда другого варианта не остается: можно дополнительно разозлить нападающего. Так как среди жителей нашей страны страх перед оружием не сформирован, вид огнестрельного оружия может только дополнительно раздразнить нападающего.

Характеристики пневматического оружия

Разобравшись с законами, регламентирующими использование пневматики, нужно определиться с выбором оружие. Его характеристики будут перечислены в порядке значимости при выборе пистолета, чтобы выбрать необходимое оружие было легче.

Характеристики дульной энергии

Это то, что становится определяющим для мощности пневматики и, соответственно, определяет его класс в соответствии с законом. В большинстве своем мощность пневматического оружия составляет не более 3 джоулей, и это определяет то, что пневматика не относится к оружию. Часто пневматику сертифицируют таким образом, чтобы избежать трудностей при ее продаже. Наиболее часто сертификацию, выходящую за рамки 3 джоулей, получают пистолеты, используемые для спортивной стрельбы на длинные дистанции. На самом деле, пистолеты, имеющие первый класс и не считающиеся оружием, часто имеют дульную энергию гораздо ниже, чем 3 джоуля. Например, энергия выстрела шариком весом в 0,35 грамма из ствола МР-654 составит лишь 0,7 джоуля.

Принцип работы

Мощность пистолета часто находится в прямой зависимости от того, по какому принципу работает оружие:

- Газобалонное оружие работает от углекислого газа, продающегося в небольших баллончиках. Такая пневматика имеет наиболее низкую мощность, однако отличается скорострельностью. С помощью баллона можно расходовать сразу весь магазин. Баллончика хватает приблизительно на 50-100 пуль, в зависимости от того, как устроен затвор, какова мощность пистолета и есть ли блоубэк.

- Мультикомпрессионное оружие. Такие пистолеты встречаются редко и имеют встроенный резервуар и насос для того, чтобы создать необходимое для выстрела давление. Они имеют очень хорошие показатели точности, а на их мощность сильно влияет давление, которое может создать насос. Проблемой таких моделей является невысокая скорострельность из-за необходимости создавать давление встроенным насосом.

- Пружинно-поршневое оружие имеет обычный компрессор в виде пружины. Для взвода пистолета необходимо взвести курок или привычно ствол переломить. Кроме высоких характеристик мощности есть возможность добавить мощности с помощью установки пружины на газу. Высокая степень точности стала причиной регулярного их использования в спортивной стрельбе среди новичков. Они не отличаются хорошей скорострельностью.

- РСР. Такое оружие имеет специализированный резервуар, в котором под высоким давлением нагнетается воздух. Благодаря такой технологии достигается высокая точность и мощность оружия, что служит причиной их популярности среди спортсменов. Главным недостатком такого оружия является его очень высокая стоимость.

Применение

Пневматическое оружие по функциональности и конструктивным особенностям можно разделить на спортивные пистолеты и оружие для развлечения.

- Развлекательные пистолеты. Они не имеют хороших характеристик мощности и точности. Однако их особенностей достаточно для стрельбы по банкам. Такое оружие пользуется популярностью благодаря низкой стоимости самого пистолета, а также невысокой стоимости одного выстрела. Они часто имеют заметное сходство с существующими образцами боевого оружия, что привлекает коллекционеров. Хорошим примером такого оружия является МР-654, внешне копирующий пистолет Макарова.

- Спортивное оружие. Такие пистолеты имеют высокую точность, а также мощность, зачастую превышающую 3 джоуля. Они заметно отличаются по строению от боевых пистолетов и имеют конструкцию, направленную на высокую точность повторяемого выстрела. Оружие имеет балансировку по оси спускового крючка и небольшой вес. Стоимость такого оружия очень высока: некоторые его экземпляры могут стоит заметно выше, чем огнестрел.

- Существует также гибрид спортивного и развлекательного оружия, который часто используется для оттачивания навыков стрельбы. Они работают благодаря баллонам с углекислым газом и имеют нарезной ствол. Стоимость такого оружия обычно невысока, однако при этом они имеют высокую кучность стрельбы и скорость.

Внешний вид

По внешнему виду пневматическое оружие делится на несколько классов:

- Наиболее удобными при стрельбе можно считать классические пистолеты, которые имеют привычное управление и в точности копируют прототипы боевого оружия.

- Револьверы имеют яркий запоминающийся внешний вид и отличаются высокой точностью благодаря длине ствола. Среди минусов можно отметить довольно небольшой боезапас, потому что емкость стандартного барабана у большинства моделей револьверов не превышает шести пуль. Такая система подачи снарядов может встречаться у некоторых моделей пистолетов, где в барабанчики играют роль магазина.

- Пистолеты-пулеметы отличаются способностью продолжать огонь автоматически. Его питание осуществляется из специализированных больших магазинов или особых бункеров. Пулеметы могут иметь прототип среди боевого оружия или полностью оригинальный дизайн.

Используемые боеприпасы и виды ствола

В качестве боеприпасов для пневматического оружия используются шарики или пули калибром 5,5 мм или 4,5 мм. Существуют также такие варианты, как стрелки и кисточки, однако ими можно воспользоваться только в некоторых моделях пистолетов, они негативно влияют на состояние ствола и отличаются не лучшей баллистикой.

Встречается также отдельный вид круглых пуль, который называют ВВ или шариками. Они состоят из стали с покрытием из меди или цинка и весят до половины грамма. Они подходят для гладкоствольного оружия. В нарезном стволе такие шарики имеют свойство скакать, из-за чего кучность выстрелов заметно снижается.

Калиберные шарики для нарезных стволов могут изготавливаться из специализированного сплава свинца. Такие шарики нельзя использовать в оружии, которое требует магазинного питания: в магазинах мягкие пули заметно деформируются, что может испортить оружие или привести к его заклиниванию.

Шарики используются во многих пистолетах, предназначенных для развлечения. Такие снаряды имеют невысокую стоимость, пригодны для использования в больших магазинах и имеют достаточные характеристики по баллистике, что делает их подходящими в качестве снаряда для стрельбы по любительским мишеням, в качестве которых используются банки.

Пули для пневматического оружия имеют различную форму и могут изготавливаться из абсолютно различных материалов. Обычно они обладают очень небольшим весом, 0,25 – 0,35 грамм и имеют форму диаболо, однако при желании можно использовать пули любого веса и формы, что будет влиять на мощность стрельбы и показатели кучности. Пули используются обычно для оружия с нарезными стволами и применяются во время высокоточной или спортивной стрельбы.

Некоторые модели пневматического оружия могут быть заряжены как шариками, так и пулями, однако во втором случае они будут показывать более высокую точность. В зависимости от типа ствола нужно подбирать соответствующие боеприпасы. Нарезной ствол больше пригоден для зарядки пистолета пулями, в то время как гладкий ствол больше подходит для использования шариков. Из этого правила есть исключения, и некоторые нарезные пистолеты рассчитаны на стрельбу именно шариками. Однако стоит учитывать, что использование шариков в качестве боеприпасов для оружия с нарезным стволом приводит к его повреждениям. Следствием этого становится низкая кучность, поэтому из нарезного ствола лучше стрелять пулями.

Блоубэк

Эта функция имитирует присущую боевому оружию работу затвора и встречается исключительно в дорогой пневматике. Она абсолютно не влияет на баллистические качества оружия, но добавляет реалистичных ощущений во время стрельбы. Часть углекислого газа расходуется во время выстрела для осуществления отката, однако это заметно увеличивает расход газа. В то время как пистолет без блоубэка может сделать на одном баллоне около 80 выстрелов, пистолет с блоубэком сделает всего сорок.

Копийность

Уровень схожести с боевым прототипом пневматики играет большое значение для коллекционеров. Особую ценность имеют те экземпляры, которые не только внешне повторяют прототип, но и изготавливаются из тех же материалов.