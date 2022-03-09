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В Кричеве при столкновении с грузовиком пострадал водитель легковушки

09.03.2022 10:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве произошло ДТП с участием грузового автомобиля, водителя легковушки пришлось деблокировать. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кричеве с пострадавшим поступило спасателям 8 марта в 14.02. По прибытии к месту вызова установлено, что легковой автомобиль Fiat Palio столкнулся с грузовым автомобилем.

Иномарка принадлежит жителю Климовичского района 1963 года рождения. В автомобиле мужчина находился один и в результате ДТП был заблокирован. Пострадавший был извлечен работниками Кричевского РОЧС. С травмами мужчина госпитализирован в Кричевскую центральную районную больницу.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Пострадавший был извлечен работниками Кричевского РОЧС. С травмами мужчина госпитализирован в Кричевскую центральную районную больницу.
 
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