В Кричеве при столкновении с грузовиком пострадал водитель легковушки

Источник материала: БелТА

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве произошло ДТП с участием грузового автомобиля, водителя легковушки пришлось деблокировать. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кричеве с пострадавшим поступило спасателям 8 марта в 14.02. По прибытии к месту вызова установлено, что легковой автомобиль Fiat Palio столкнулся с грузовым автомобилем.

Иномарка принадлежит жителю Климовичского района 1963 года рождения. В автомобиле мужчина находился один и в результате ДТП был заблокирован. Пострадавший был извлечен работниками Кричевского РОЧС. С травмами мужчина госпитализирован в Кричевскую центральную районную больницу.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.-0-