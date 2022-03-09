Источник материала: БелТА

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожар унес жизни двух человек в Наровлянском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре деревянного жилого дома в д. Красновка поступило спасателям 9 марта в 00.41.

Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. "В 02.17 под элементами сгоревших и обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело человека. В 03.32 найдено второе сильно обгоревшее тело. Устанавливаются личности обоих погибших", - рассказали в УМЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-