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Пожар унес жизни двух человек в Наровлянском районе
Источник материала: БелТА
9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожар унес жизни двух человек в Наровлянском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре деревянного жилого дома в д. Красновка поступило спасателям 9 марта в 00.41.
Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. "В 02.17 под элементами сгоревших и обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело человека. В 03.32 найдено второе сильно обгоревшее тело. Устанавливаются личности обоих погибших", - рассказали в УМЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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Сообщение о пожаре деревянного жилого дома в д. Красновка поступило спасателям 9 марта в 00.41.
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