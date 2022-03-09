В Гомеле горело неэксплуатируемое здание комбината стройконструкций

Источник материала: БелТА

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горело неэксплуатируемое здание комбината строительных конструкций, сообщили БЕЛТА в УМЧС.

Сообщение о пожаре по линии 101 поступило 8 марта около 23.00. Горело неэксплуатируемое двухэтажное кирпичное здание 1972 года постройки на территории Гомельского комбината строительных конструкций по ул. Барыкина, 303а.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в здании. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-





Фото Гомельского областного УМЧС