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Гомельчанин угрожал горожанам пневматическим пистолетом
Источник материала: БелТА
9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патрульные задержали мужчину, который угрожал гомельчанам похожим на пистолет предметом, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Гомельчанин сообщил 7 марта в оперативно-дежурную службу Новобелицкого РОВД, что неизвестный на лестничной площадке дома №3 на ул.Алмазной угрожал ему похожим на пистолет предметом.
Патрульные милиционеры по приметам задержали неработающего 29-летнего горожанина в соседнем дворе. К тому времени мужчина выбросил пневматический пистолет возле мусорных контейнеров. Информация подтвердилась: он действительно угрожал пневматикой двум жителям областного центра.
Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения злостного хулиганства. Как выяснилось, фигурант ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина задержан и водворен в ИВС.-0-
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Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения злостного хулиганства. Как выяснилось, фигурант ранее не судим, неоднократно привлекался к...
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