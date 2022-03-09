Гомельчанин угрожал горожанам пневматическим пистолетом

Источник материала: БелТА

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Патрульные задержали мужчину, который угрожал гомельчанам похожим на пистолет предметом, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Гомельчанин сообщил 7 марта в оперативно-дежурную службу Новобелицкого РОВД, что неизвестный на лестничной площадке дома №3 на ул.Алмазной угрожал ему похожим на пистолет предметом.

Патрульные милиционеры по приметам задержали неработающего 29-летнего горожанина в соседнем дворе. К тому времени мужчина выбросил пневматический пистолет возле мусорных контейнеров. Информация подтвердилась: он действительно угрожал пневматикой двум жителям областного центра.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения злостного хулиганства. Как выяснилось, фигурант ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина задержан и водворен в ИВС.-0-