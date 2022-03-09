Работники салона сотовой связи присвоили и проиграли на ставках Br170 тыс.

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое работников организации, реализующей мобильные устройства и аксессуары к ним, тратили деньги салона сотовой связи на ставки. Расследование уголовного дела завершено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Двое 25-летних парней работали в организации, реализующей мобильные устройства в городе Минске. Являясь материально-ответственными лицами, они присваивали деньги, которые проигрывали на ставках. Всего выявлена недостача на общую сумму порядка Br170 тыс. Обвиняемые считают, что виной всему азарт и желание заработать быстрые деньги.

Молодым людям предъявлено обвинение по ч.4 ст.211 (присвоение и растрата имущества лицами, которым оно вверено, совершенные повторно, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере) УК. -0-