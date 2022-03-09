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В Минске у предпринимателя изъяли чехлы для гаджетов на Br90 тыс.
Источник материала: БелТА
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддельные чехлы для гаджетов изъяли у индивидуального предпринимателя в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Минского городского исполнительного комитета.
По данным ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска выявили ряд фактов незаконной торговли брендированными чехлами для телефонов и планшетов. В шести точках, расположенных в крупных торговых центрах столицы, индивидуальный предприниматель из Могилева без необходимой документации намеревался реализовать более чем 4400 товаров на общую сумму около Br90 тыс.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол, ему грозит штраф до 100 базовых величин. Нелегальный товар изъят из гражданского оборота.-0-
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По данным ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска выявили ряд фактов незаконной торговли...
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