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В Минске у предпринимателя изъяли чехлы для гаджетов на Br90 тыс.

09.03.2022 11:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддельные чехлы для гаджетов изъяли у индивидуального предпринимателя в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Минского городского исполнительного комитета.

По данным ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска выявили ряд фактов незаконной торговли брендированными чехлами для телефонов и планшетов. В шести точках, расположенных в крупных торговых центрах столицы, индивидуальный предприниматель из Могилева без необходимой документации намеревался реализовать более чем 4400 товаров на общую сумму около Br90 тыс.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол, ему грозит штраф до 100 базовых величин. Нелегальный товар изъят из гражданского оборота.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По данным ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска выявили ряд фактов незаконной торговли...
 
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