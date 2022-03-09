В Минске у предпринимателя изъяли чехлы для гаджетов на Br90 тыс.

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддельные чехлы для гаджетов изъяли у индивидуального предпринимателя в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Минского городского исполнительного комитета.

По данным ГУВД Мингорисполкома, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска выявили ряд фактов незаконной торговли брендированными чехлами для телефонов и планшетов. В шести точках, расположенных в крупных торговых центрах столицы, индивидуальный предприниматель из Могилева без необходимой документации намеревался реализовать более чем 4400 товаров на общую сумму около Br90 тыс.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол, ему грозит штраф до 100 базовых величин. Нелегальный товар изъят из гражданского оборота.-0-