Как белорусы относятся к 8 марта и сколько денег тратят на подарки опрос

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник: s13.ru

Международный женский день пользуется большой популярностью в Беларуси: 85% анкетированных указали, что отмечают этот праздник. К тому же в Беларуси этот день выходной, но 2% опрошенных женщин и 11% мужчин считают, что его стоит сделать рабочим. Впрочем, большинство респондентов хотели бы по-прежнему отдыхать 8 марта.

Несмотря на исторический подтекст Международного женского дня (борьба за эмансипацию женщин), в нашей стране принято относится к 8 марта как к празднику весны, женственности и красоты. Тем не менее, 9% опрошенных нами женщин не согласны с этим утверждением, а несогласных мужчин 8%.

Цветы и конфеты

98% опрошенных женщин отметили, что получают подарки на 8 марта от родных и близких, а 8 из 10 трудоустроенных беларусок принимают поздравления ещё и от коллег на работе.



Самыми желанными подарками по случаю 8 марта женщины считают цветы (62%), украшения (53%) и подарочный сертификат (51%). А вот меньше всего беларускам хотелось бы получить в подарок алкоголь (39%), домашний текстиль (30%) и мягкую игрушку (29%).

Вне зависимости от своих желаний, чаще всего и от коллег, и от родных женщины получают цветы и конфеты. При этом средняя цена подарка, полученного на работе, меньше, чем от близких: 60 р и 82 р соответственно.

Среди женщин также принято поздравлять друг друга с Международным женским днём. Чаще всего они поздравляют родных (98%), но и подруги с коллегами не обходятся без внимания: 78% и 50% соответственно. Беларуски больше всего хотят получить в подарок цветы и друг другу дарят прежде всего цветы (63%), а потом уже конфеты (60%) и косметику (45%). А средняя сумма, которую они готовы потратить на подарок равна 74 р.

Мужской взгляд

Несмотря на то, что основное внимание 8 марта приковано к женщинам, обязанность по созданию праздничной атмосферы ложится на плечи мужчин. Чаще всего они предпочитают порадовать свою «вторую половинку» (89%) и родных (82%). В вопросе подарков можно предположить, что мужчины знают ответ на вопрос «чего хочет женщина?», потому что чаще всего дарят цветы (85%), которые женщины считают самым желанным подарком. Также в топ-5 подарков на 8 марта попали конфеты (60%), духи (49%), украшения (45%) и косметика (32%). А тратят мужчины в среднем 148 р.



Стоит отметить, что большинство респондентов-мужчин (64%) выполняют домашние обязанности, такие как готовка и уборка, не только 8 марта. А 7% не утруждают себя в этот день.

Методология и источники данных

Исследование основано на интернет-опросе, проведённом в феврале 2022 года.