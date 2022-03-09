McDonald s уходит из России, KFC приостанавливает инвестиции

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Mike Mozart

В McDonald’s сообщили, что временно закрывают все свои рестораны в России и останавливают деятельность на рынке, где у компании насчитывается 850 точек общепита. Однако руководство приняло решение поддержать 62 тыс. своих российских сотрудников и продолжать выплачивать им зарплату.

«McDonald’s продолжит оценивать ситуацию и определять, требуется ли принятие каких-либо дополнительных мер. На данном этапе невозможно предсказать, когда мы сможем вновь открыть наши рестораны в России. Мы испытываем сбои в нашей цепочке поставок, а также иное негативное воздействие. Мы будем пристально наблюдать за гуманитарной ситуацией», – говорится в сообщении компании.

Однако 9 марта заведения российской сети McDonald’s все еще принимали посетителей в обычном режиме. В контакт-центре компании сообщили, что пока не располагают информацией о точной дате закрытия их ресторанов в России.

Заявление McDonald’s было сделано после того, как компания Yum Brands – владелец брендов KFC и Pizza Hut – сообщила, что приостанавливает развитие ресторанов и свои инвестиции в России, а также перенаправит всю прибыль от операций в стране на гуманитарную деятельность. Как сообщается в заявлении компании, в России существует около 1000 ресторанов KFC и 50 Pizza Hut, однако почти все они, в отличие от McDonald’s, работают по франшизе.

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