|
McDonald s уходит из России, KFC приостанавливает инвестиции
Источник материала: Myfin
В McDonald’s сообщили, что временно закрывают все свои рестораны в России и останавливают деятельность на рынке, где у компании насчитывается 850 точек общепита. Однако руководство приняло решение поддержать 62 тыс. своих российских сотрудников и продолжать выплачивать им зарплату.
«McDonald’s продолжит оценивать ситуацию и определять, требуется ли принятие каких-либо дополнительных мер. На данном этапе невозможно предсказать, когда мы сможем вновь открыть наши рестораны в России. Мы испытываем сбои в нашей цепочке поставок, а также иное негативное воздействие. Мы будем пристально наблюдать за гуманитарной ситуацией», – говорится в сообщении компании.
Однако 9 марта заведения российской сети McDonald’s все еще принимали посетителей в обычном режиме. В контакт-центре компании сообщили, что пока не располагают информацией о точной дате закрытия их ресторанов в России.
Заявление McDonald’s было сделано после того, как компания Yum Brands – владелец брендов KFC и Pizza Hut – сообщила, что приостанавливает развитие ресторанов и свои инвестиции в России, а также перенаправит всю прибыль от операций в стране на гуманитарную деятельность. Как сообщается в заявлении компании, в России существует около 1000 ресторанов KFC и 50 Pizza Hut, однако почти все они, в отличие от McDonald’s, работают по франшизе.
Еще больше новостей — в нашем Telegram-канале. Подпишись!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Yum Brands владелец брендов KFC и Pizza Hut приостанавливает развитие ресторанов и свои инвестиции в России. McDonald s временно закрывает рестораны в России, но своих...
|
Архив (Разное)