Первое новоселье весны в домах Марракеш и Канны . Новые жители Minsk World УДИВЛЕНЫ НОВЫМИ АПАРТАМЕНТАМИ!

Источник материала: Myfin



Первое новоселье весны в домах «Марракеш» и «Канны»

В домах комфорта и престижа «Марракеш» (квартал «Африка») и «Канны» (квартал «Средиземноморский») новосёлы получили ключи!

Первые шаги в мир уюта и комфорта!

«Мы будем жить в Minsk World!»

Добро пожаловать в « Марракеш » — 16-этажную новостройку с панорамными окнами, террасами и французскими балконами, где в апартаментах свободной планировки площадью от 27 до 74 м2 можно реализовать абсолютно любую дизайнерскую идею!

К дому прилегает безопасная территория. В этом месте исключено движение машин. Красочные детские городки и места для отдыха – тандем безопасности и благополучия!

Понравился ли знойный « Марракеш » новосёлам?

Предоставим слово жильцам Minsk World!

Знакомьтесь! Это Яна



«Здесь будет много тепла и солнца!»

«Комплекс находится в замечательном месте. Рядом метро. Хорошие выезды в город и на МКАД. Всё нравится и всё устраивает! Такое ощущение, что находишься где-то заграницей, а не в Беларуси. Всё классно! Новые красивые дома, прекрасные лобби, а рядом — чудесные площадки».

Безопасный городок детской радости у дома «Марракеш»

«Архитектурная идея дома мне очень нравится. Много света! Это был один из критериев, по которому мы выбрали апартаменты именно здесь. В самом светлом месте обустроим детскую. Уверены, будет много тепла и солнца!»

Обязательно будет! В соседних кварталах запроектировано 7 школ и 13 детских садов — всё для удобства родителей и малышей.

Вячеслав

«Переезжайте в Minsk World!»

«Мы очень довольны! Шикарнейшие панорамные окна. Шикарнейший вид на старый аэровокзал, который уже стал историческим местом. А с другой стороны будет очень красивый парк. Строится бизнес-центр, большой ТРЦ. Рады, что приобрели здесь недвижимость. Полностью удовлетворены техническим решением и расположением дома! Всем желаем: переезжайте в «Minsk World»!

Дмитрий

«Здесь будет интересно жить!»

«Это современный комплекс! Однажды мы увидели дом «Волна» в квартале «Эмиратс». С тех пор мечтали поселиться в этом многофункциональном комплексе с красивыми домами и современной инфраструктурой. Я считаю, что это один из лучших районов Минска. Нам сразу приглянулся «Марракеш»! Он не стандартный, яркий и розовый. Всё интересно и красиво сделано. Я бы хотел рекомендовать этот комплекс — здесь будет интересно жить!»

Лариса

«Мы очень счастливы!»

«Мы смотрели ролики, приходили в уже готовые дома Minsk Worldи восхищались. Но когда мы увидели свой подъезд, место, где мы будем жить, поняли, что у нас самый красивый дом и самое красивое лобби!



Дизайнерское лобби дома «Марракеш»

«Марракеш». Просторное фойе

«Очень светло. Есть панорамный лифт. Едешь и видишь всё вокруг – это красота! Мы довольны. Для нас это — значимое событие, и мы хотим жить в этом замечательном месте, пользуясь всем, что здесь будет построено. Тут появятся спортзалы и кафе, поликлиники и большой торгово-развлекательный центр. Мы очень счастливы!».

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В Minsk World возводится Международный финансовый центр, который станет лицом современной деловой Беларуси, местом для построения успешной карьеры и хабом для реализации множества бизнес-идей.



Комплекс строений Международного финансового центра

Рядом откроет свои двери торгово-развлекательный центр. Один из самых больших в стране! В «крылатом» названии – «Avia Mall» — дань уважения первому аэропорту страны, работавшему более 80 лет.



ТРЦ «Avia Mall»

А что скажут новосёлы из ещё одного элитного дома Minsk World? Он назван в честь легендарного города-курорта на Лазурном берегу — «Канны». Те, кто работал над концепцией дома, постарались сделать максимум для того, чтобы его жителям было солнечно и комфортно.



Дом «Канны» из квартала «Средиземноморский» и его безопасная прилегающая территория. В новостройке 25 этажей, 286 апартаментов свободной планировки площадью от 28 м2 до 75 м2 с потолками от 2,72 до 3 м, панорамными окнами и остеклёнными лоджиями.

Виталина

«Мы очень довольны приобретением!»

«Сегодня первый день весны, прекрасная погода, солнечное настроение. Мы получили ключи! Прекрасный подъезд, хорошая санитарная комната, интересный современный интерьер. Апартаменты чудесные! У нас замечаний не возникло. Замечательный вид на церковь! Торговый центр строится рядышком, безопасные детские игровые площадки. Мне будет удобно добираться до работы. Мы очень довольны своим приобретением!».

Уезжать в офис из Minsk World будет удобно и тем, кто имеет собственное авто, и тем, кто предпочитает общественный транспорт. Станция метро «Ковальская слобода» уже открыта, а в 2023 году планируется запуск «Аэродромной».

Метро всегда будет рядом!

Курсируют наземные маршруты, связывающие Minsk World с другими районами. В их числе автобус № 100, идущий по проспекту Независимости.

Парковочные места по периметру кварталов в Minsk World

Остановка общественного транспорта в Minsk World

С внешней стороны кварталов обустроены наземные парковки. Прилегающие магистрали (улицы Кижеватова, Аэродромная, Южная Магистраль) позволяют свободно уезжать в любой район и покидать город на выходные.

Парковочные места в паре шагов от дома «Марракеш» и прилегающие улицы

Те, кто хотел бы обеспечить автомобилю оптимальные условия хранения, продлевающие срок службы транспортного средства, могут воспользоваться местом на одном из многоэтажных паркингов Minsk World.

Паркинг в квартале «Эмиратс». 9 этажей. Охрана, видеонаблюдение, круглосуточный доступ

Многофункциональный комплекс — место, где можно бесплатно заниматься спортом, чтобы жить долго, радостно и счастливо. В кварталах Minsk World обустраиваются зоны для воркаута.

Открытая площадка для тренинга у дома «Волна» в квартале «Эмиратс»

Всегда поблизости будут стадионы для командных игр (волейбол, баскетбол, футбол) и теннисные корты.

Территория спорта в Minsk World

В зонах для выгула обустроены места базовой дрессуры, где вы сможете весело провести время с пользой для здоровья вашего четвероногого друга.

Домашний любимец и маленькие жильцы Minsk World

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С праздником, новосёлы!

Инвестируйте в элитную недвижимость, стоимость которой будет расти с появлением знаковых и элитных объектов на карте многофункционального комплекса, а также развитием транспортной инфраструктуры!



Весеннее тепло приходит в Minsk World!

Minsk World . Место для счастливой жизни и новых свершений!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361