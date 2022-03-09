Прожить на 108 225 рублей в месяц? Спросили студентов, на чем они (не)экономят и хватает ли им стипендии

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Фото из архива Вероники Бородин

«Приходится экономить даже на мороженом!»

Студентка 4 курса филфака Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Вероника Бородин из Бобруйска получает стипендию в размере 108 рублей – такая сумма предусмотрена для среднего балла от 7 до 7.9. Минимальная стипендия в вузе – 60 рублей. Самая высокая, которую девушке удалось заработать знаниями, – 140 рублей.







Вероника Бородин. Фото из ее архива



Первые три курса Виктория жила в общежитии и платила всего 10 рублей в месяц. Условия там были спартанские: «Вместе с нами жили тараканы, из-за которых я часто просыпалась по ночам, так как они ползали по мне, – делится студентка. – Тараканы обитали не только в комнатах, но еще и на общей кухне, в туалете и умывальной. На все общежитие имелся один-единственный душ. И это я уже не говорю об изрядно хромающей чистоте и разваливающейся мебели».

Спустя три года жизни в плачевных условиях девушка решилась переехать на съемную квартиру, которую сейчас снимает пополам со своим молодым человеком. «Однушка» в Гомеле с нормальным ремонтом и вполне сносной, хоть и местами «бабушкинской» мебелью обходится в 300 рублей в месяц: «За последние два месяца сумма коммуналки увеличилась. В этом месяце я заплатила около 90 рублей. После вычета расходов на коммунальные услуги у меня остается рублей 20-30 со стипендии».







Фото из архива Вероники



После первого курса девушка начала подрабатывать, а с четвертого работать на полную ставку педагогом-организатором в школе, продолжая учиться по индивидуальному плану.

От финансовой помощи родителей студентка смогла отказаться только после выхода на полноценную работу: «Теперь от мамы с папой я принимаю только подарки!»

Но девушка признается, что «шикарную жизнь» она позволить себе не может, разве что пару раз в месяц выйти в кафе или кино: «Иногда приходится экономить даже на мороженом!»



Советы по экономии от Вероники:

Откладывать с каждой стипендии/зарплаты хотя бы небольшую сумму. Покупать продукты по акции и одежду на скидках. Дать себе установку: «Сейчас нужно немного потерпеть, чтобы потом все было намного круче».

«Радую себя серебряными украшениями и езжу на такси!»

Студентка первого курса филологического факультета Мозырского педагогического университета им. И. Шамякина Анастасия Смусенок учится в родном городе и живет с мамой. Ее стипендия уходит исключительно на личные траты.

Минимальная стипендия в МГПУ – 93 рубля 96 копеек. После первой сессии студентка вышла на повышенную стипендию с оценками 9-10, поэтому ее пособие на данный момент составляет 154 рубля 15 копеек. Также девушка получает пенсию по потере кормильца в размере 320 рублей.





Фото из архива Анастасии



Тратиться на проживание и продукты Насте не приходится. Практически всегда девушка ездит в университет на такси и, как сама говорит, спонсирует сервис такси своей стипендией: «Часто мы с одногруппницей делим поездку на двоих: дешево и сердито. Иногда вскладчину выходит столько же, сколько поездка на автобусе. Еще иногда меня подвозит мама».

На развлечения уходит большая часть ее стипендии. Кафе, кинотеатры и торговые центры Анастасия посещает как минимум раз в неделю. Часто с одногруппниками девушка ездит развеяться в Гомель на выходные: «Средний чек в кафе обычно составляет 15-20 рублей, в кофейнях – от 3 до 6 рублей. Цены в Мозыре и Гомеле на одинаковом уровне, зачастую в Гомеле даже дешевле!»

Девушка любит дарить маме подарки, но и о себе не забывает, говоря, что обожает серебряные украшения и порой пройти мимо ювелирного магазина не может.

В подработке студентка смысла не видит. Так как в деньгах нужды нет, Анастасия планирует полностью погрузиться в учебу и старается откладывать деньги, регулярно бросая в копилку хотя бы по 5 рублей.

На вопрос, можно ли прожить только на стипендию, Анастасия уверенно заявляет: «Конечно, можно! Но мне повезло, что экономить не приходится. Иногда начинаю задумываться: не много ли трачу? А потом вспоминаю, что на карте еще достаточно денег, и эти мысли улетучиваются!»

Совет по экономии от Анастасии:«Перед каждой стипендией/зарплатой составляйте примерный список обязательных трат на месяц. Тогда вы будете иметь представление, какая сумма за этот период уйдет с вашей карты, и постараетесь в нее уложиться».

«Прожить на стипендию можно разве что в формате эксперимента»

Студент последнего курса БГПУ исторического факультета Рафаэл Траскевич получает именную стипендию, размер которой – 225 рублей. Парень занят наукой, на подработку нет времени, поэтому стипендия – его основной источник дохода. Финансово ему также помогают родители: «Считаю, что даже на высокую стипендию прожить нереально, ведь те же 225 рублей стоит обычная зимняя куртка».







Рафаэл Траскевич, фото из его архива



В Минске Рафаэл живет в общежитии за 30-40 рублей в месяц. Добавим средний чек на продукты – 15 рублей в день, а еще посещение кафе, концертов, кинотеатров – в среднем один поход в кафе стоит 15 рублей, а также услуги платных врачей.

Совет по экономии от Рафаэла:«Старайтесь следить за распродажами и акциями, а также попытайтесь сэкономить на жилье, сравнить цены на квартиры или общежития».

«Стипендия уходит за один поход в торговый центр»

Студентка первого курса педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета Мария Василевская в результате успешной сдачи сессии получает повышенную стипендию – 138 рублей 33 копейки. Минимальное студенческое пособие в вузе – 98 рублей 81 копейка.







Мария Василевская. Фото из ее архива



Родом девушка из Мозыря, поэтому в Гродно живет в общежитии в шаговой доступности от университета, которое обходится ей ежемесячно в 15 рублей.



Мария – приверженка правильного и здорового питания, поэтому продукты составляют 50% ее расходов: «В основном покупаю красную рыбу, курицу, авокадо, овощи, фрукты и сухофрукты, орехи и обязательно хорошую бутилированную воду, потому что каждый раз кипятить неудобно, а из-под крана течет хлорированная вода».

Средний чек такого продуктового набора обычно 30-40 рублей, в неделю выходит от 60 до 90 рублей.«Если бы родители не помогали финансово, то через два, максимум три похода в магазин за продуктами стипендии бы не оставалось», – констатирует студентка.

Кровно заработанные девушка любит тратить на хобби и не отказывает себе в возможности сходить с друзьями в театр или бар. Средний чек в кафе примерно 20 рублей, но «если хорошо сдала итоговую, то могу потратить и 40-50!»– смеется Маша. Если никуда не удается выйти развлечься за месяц, то девушка тратится на одежду и косметику: «За один поход в торговый центр я могу “спустить” всю стипендию».

Мария не ставит цели откладывать сбережения, но замечает, что и делать это тяжело: «Я бы очень хотела найти работу по специальности на старших курсах, но скорее ради опыта».

Совет по экономии от Марии: «Сравнивайте цены и смотрите на объем упаковок. Например, я знаю места, где дистиллированная вода дешевле и по литражу больше. Однажды посчитала, что за три месяца только на разнице по стоимости воды в магазинах я сэкономила 20 рублей! К слову, это мой поход в кафе».

«Я в деньгах никогда не нуждался»

Никита Гаврук, студент третьего курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, получает 150 рублей. Минимальная стипендия на факультете – четыре базовые величины, то есть около 128 рублей.







Никита Гаврук. Фото из его архива



Студент родом из Пинска, поэтому живет в общежитии, которое обходится в 13 рублей в месяц. Раньше Никита покупал проездной на автобус на месяц (31 рубль 50 копеек), но теперь в университет ездит редко из-за дистанционного обучения, изредка тратясь на талоны.

Работает парень с первого курса, сначала подрабатывал на полставки администратором сетей в общежитии. Зарплата была 200-220 рублей и надбавка от 30 до 70 рублей за то, что состоит в службе безопасности общежития БГУ. В январе 2022 года студент устроился на работу в ИТ-компанию EPAM на должность инженера по автоматизации.

Он добавляет: «Даже когда я не работал, то спокойно за 170 рублей стипендии и 150 рублей родительской помощи мог жить, ни в чем себе не отказывая».

Парень почти не готовит, в основном посещая фастфуд-кафе и столовые. Редко может отварить макароны или пельмени. Студент признается, что ему иногда становится стыдно от больших трат на еду, и тогда он идет на кухню. Правда, стыд быстро проходит. Никита не видит смысла тратить много денег на вещи, поэтому одевается в основном на рынке в родном городе. Как только приходят деньги, он оставляет запас на месяц около 250 рублей, остальное в копилку. Если заканчивается сумма, может взять из нее. Зато много денег у парня уходит на подарки для любимой девушки и близких. Он любит порадовать возлюбленную как цветами, так и более дорогими сюрпризами. Например, духами или ювелирными изделиями.





Советы по экономии от Никиты:

Всегда покупать продукты по акции. Ходить в недорогие продуктовые магазины. Пользоваться предложениями кафе по ланч-меню.