"Минскводстрой" задолжал по зарплате более Br1 млн: возбуждено уголовное дело о служебной халатности

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника ОАО "Минскводстрой" за служебную халатность, связанную с образованием задолженности по заработной плате на сумму свыше Br1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура с выездом на место рассмотрела коллективное обращение работников ОАО о невыплате руководством организации заработной платы за несколько месяцев.

В ходе проверки изложенные в обращении доводы подтвердились: такая ситуация на предприятии привела к тяжким последствиям в виде нарушения конституционных прав работников организации. Общий размер задолженности на конец 2021 года превысил Br1 млн, что стало причиной массового увольнения граждан.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении одного из сотрудников ОАО "Минскводстрой" уголовное дело о служебной халатности по ч.2 ст.428 Уголовного кодекса Беларуси. Для организации предварительного расследования дело передано в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-