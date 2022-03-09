Источник материала: БелТА

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за прошедшие выходные произошло 9 пожаров, в том числе 2 раза спасатели выезжали на ликвидацию палов сухой травы. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Пожары произошли в Могилеве, Бобруйске и Круглом, а также Бобруйском, Славгородском и Шкловском районах. Так, 7 марта около 23.00 семью бобручачан, проживающих в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по ул.Лынькова, разбудил подозрительный треск и запах дыма. 46-летний глава семьи быстро вывел жену с двумя детьми на лестничную клетку, а сам попытался ликвидировать возгорание. Однако огонь набирал силу, и мужчина поспешил эвакуироваться. При самостоятельном тушении пожара хозяин получил термические ожоги.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара в кухне уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Теперь семья временно будет проживать у родственников. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Неосторожное обращение с огнем при курении предварительно стало причиной пожара двухкомнатной квартиры пятиэтажного жилого дома по ул.Советской в Круглом. Происшествие произошло 8 марта около 17.00. По телефону 101 позвонили соседи. Из окна третьего этажа шел дым, в квартире создалось плотное задымление. 52-летний хозяин квартиры самостоятельно эвакуировался из жилья. Он не пострадал. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок.-0-