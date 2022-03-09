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В Бобруйском районе водитель уснул за рулем и попал в аварию
Источник материала: БелТА
9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе водитель и пассажир авто пострадали в аварии, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
ДТП случилось сегодня около 6.30. Проезжая на автомобиле BMW транспортную развязку автодорог "Подъезд №1 к городу Бобруйску" и Бобруйск - Мозырь - граница Украины, 25-летний бобруйчанин на закруглении дороги съехал в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась.
Водитель и его 21-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.
В ГАИ предупреждают: состояние сонливости и усталости крайне опасно. "Если чувствуете, что хочется спать, лучше остановите автомобиль, выйдите на воздух, умойте лицо холодной водой. Не испытывайте судьбу - отдохните, и только потом продолжайте движение", - отметили в Госавтоинспекции.-0-
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ДТП случилось сегодня около 6.30. Проезжая на автомобиле BMW транспортную развязку автодорог "Подъезд №1 к городу Бобруйску" и Бобруйск - Мозырь - граница Украины,...
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