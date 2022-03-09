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ГАИ Могилевской области за четыре выходных выявила почти 2,5 тыс. нарушений ПДД
Источник материала: БелТА
9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 2,5 тыс. нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за прошедшие выходные в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД облисполкома.
"Сотрудники ГАИ области выявили почти 2,5 тыс. нарушений ПДД участниками дорожного движения. Задержаны 30 пьяных водителей и 63 бесправника. 414 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 124 из которых находились в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.
За минувшие выходные дни, с 5 по 8 марта, в регионе произошло два ДТП, в результате которых травмы получили два человека.-0-
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За минувшие выходные дни, с 5 по 8 марта, в регионе произошло два ДТП, в результате которых травмы получили два человека.
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