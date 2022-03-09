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ГАИ Могилевской области за четыре выходных выявила почти 2,5 тыс. нарушений ПДД

09.03.2022 12:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 2,5 тыс. нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за прошедшие выходные в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД облисполкома.

"Сотрудники ГАИ области выявили почти 2,5 тыс. нарушений ПДД участниками дорожного движения. Задержаны 30 пьяных водителей и 63 бесправника. 414 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 124 из которых находились в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

За минувшие выходные дни, с 5 по 8 марта, в регионе произошло два ДТП, в результате которых травмы получили два человека.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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За минувшие выходные дни, с 5 по 8 марта, в регионе произошло два ДТП, в результате которых травмы получили два человека.
 
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