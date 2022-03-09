Палы травы начались в Могилевской области: за выходные ликвидированы 2 пожара

Источник материала: БелТА

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сезон весенних палов сухой травы начался в Могилевской области. За выходные ликвидированы 2 возгорания, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасатели выезжали на ликвидацию возгорания сухой растительности в Осиповичский и Белыничский районы. Как отметили в МЧС, весенние палы ежегодно наносят серьезный урон окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс, палы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках.

В 2021 году в области произошло 89 пожаров сухой растительности на площади более 33 га, 42 лесных пожара на площади более 27 га. На таких возгораниях погибли 2 человека в Могилевском и Чаусском районах.

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают об ответственности: незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

Всего за прошедшие выходные в регионе произошло 9 пожаров. Возгорания зафиксированы в Могилеве, Бобруйске и Круглом, а также Бобруйском, Славгородском и Шкловском районах.-0-