Источник материала: Myfin

Курсы валют на 9 марта 2022: валюты пошли в рост" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/03/1646821744363987.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.2047 рубля до 3.3031, что составило 6.61%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.7431 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.191 (5.58%), на 9 марта 2022 курс составил 3.6166. По итогам месяца евро вырос на 0.6924 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.1534 рублей (5.3%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.687 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 41 470 800 77 872 600 12 010 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 3.15 – 3.5 рублей, курс продажи доллара 3.65 – 3.95. Евро можно было продать в диапазоне 3.4 – 3.75 рублей, купить – 3.95 – 4.5.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =139.58 (стоимость 1 доллара равна 139.58 российских рублей),

=139.58 (стоимость 1 доллара равна 139.58 российских рублей), EUR/USD =1.1145 (1 евро стоит 1.1145 доллар),

=1.1145 (1 евро стоит 1.1145 доллар), EUR/RUB =150.32 (150.32 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.