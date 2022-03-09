Курсы валют на 9 марта 2022: валюты пошли в рост

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.2047 рубля до 3.3031,
что составило 6.61%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.7431 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.191 (5.58%), на 9 марта 2022 курс составил 3.6166. По итогам месяца
евро вырос на 0.6924 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.1534 рублей (5.3%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.687 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
41 470 800
77 872 600
12 010 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 3.15 – 3.5 рублей, курс продажи доллара 3.65 – 3.95.
Евро можно было продать в диапазоне 3.4 – 3.75 рублей, купить – 3.95 – 4.5.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=139.58 (стоимость 1 доллара равна 139.58 российских рублей),