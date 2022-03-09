Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе при пожаре в хозпостройке погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 марта в 9.26 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Лыцевичи Вилейского района Минской области на ул.Новой. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1960 года рождения, который находился в гостях", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-