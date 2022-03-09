Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.25 водитель автомобиля "Форд" двигался по внешнему кольцу МКАД и в районе 23-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Рено". В этот же момент водитель автомобиля "Крайслер", не успев среагировать, въехал в остановившийся "Форд".

В результате ДТП транспортные средства повреждены, пострадавших нет.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении.-0-