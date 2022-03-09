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В Малоритском районе пожилая женщина отравилась угарным газом

09.03.2022 13:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе пожилая женщина отравилась угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 марта в 21.00 спасателям поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки 1941 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причина - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме в деревне Отяты Малоритского района Брестской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причина - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме в деревне Отяты Малоритского района Брестской области.
 
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