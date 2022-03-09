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В Столбцовском районе под колесами авто погибла женщина

09.03.2022 14:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе под колесами авто погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"7 марта примерно в 5.30 на 280-м км автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Заямное Столбцовского района 26-летний житель города Осиповичи, управляя автомобилем "Ниссан", двигаясь в направлении Минска, совершил наезд на 30-летнюю минчанку, которая вышла на проезжую часть дороги с разделительной полосы из-за барьерного ограждения", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП. Световозвращающими элементами обозначена не была.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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"26-летний житель города Осиповичи, управляя автомобилем "Ниссан", двигаясь в направлении Минска, совершил наезд на 30-летнюю минчанку, которая вышла на проезжую...
 
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