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Легковушка и автобус столкнулись в Смолевичском районе: два человека погибли

09.03.2022 14:12 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе столкнулись легковушка и автобус: двое человек погибли, один госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"8 марта около 18.00 на пересечении автодорог Смолевичи - Жодино и Плиса - Заречье 62-летняя жительница Смолевичского района, управляя автомобилем "Лифан Х70", двигаясь по второстепенной дороге со стороны деревни Заречье, не уступила дорогу автобусу МАЗ под управлением 18-летнего минчанина, который двигался по главной дороге со стороны Смолевичей в направлении Жодино", - рассказали в ГАИ.

В результате водитель и 67-летний пассажир автомобиля "Лифан Х70" от полученных травм погибли на месте ДТП. 62-летний пассажир автомобиля, житель Жодино, с травмами госпитализирован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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62-летняя жительница Смолевичского района, управляя автомобилем "Лифан Х70", двигаясь по второстепенной дороге со стороны деревни Заречье, не уступила дорогу...
 
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