Курсы валют на 10.03.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 3.3031 0.2047 1 USD Евро 3.6166 0.1910 1 EUR Российский рубль 2.7395 -0.1534 100 RUB Гривна 10.992 0.6812 100 UAH Тенге 6.465 0.4006 1000 KZT Юань 5.2306 0.3251 10 CNY

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