Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет - погиб водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"6 марта около 21.30 на 9-м км автодороги Червень - Ляды - Якшицы вблизи деревни Язовки 47-летний житель Червенского района, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигаясь со стороны деревни Горки в направлении Червеня, на закруглении дороги влево не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Также в автоаварии пострадал 20-летний минчанин, который с травмами госпитализирован в реанимационное отделение.

Водитель и пассажир ремнем безопасности не были пристегнуты.-0-