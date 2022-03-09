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В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет, погиб водитель

09.03.2022 14:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет - погиб водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"6 марта около 21.30 на 9-м км автодороги Червень - Ляды - Якшицы вблизи деревни Язовки 47-летний житель Червенского района, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигаясь со стороны деревни Горки в направлении Червеня, на закруглении дороги влево не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Также в автоаварии пострадал 20-летний минчанин, который с травмами госпитализирован в реанимационное отделение.

Водитель и пассажир ремнем безопасности не были пристегнуты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Также в автоаварии пострадал 20-летний минчанин, который с травмами госпитализирован в реанимационное отделение.
 
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